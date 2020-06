Promotion

Entdecke die Schweiz fernab der Touristenströme – hier sind sieben Geheimtipps

Das Abenteuer beginnt direkt vor der Haustür – diesen Sommer situationsbedingt ganz besonders. Die folgenden sieben Geheimtipps sind von Inhabern und Familien geführte Hotels mit Geschichte, Stil, persönlicher Note und herausragender Küche.

Gasthaus am Brunnen

Der Stararchitekt Gion A. Caminada hat das Romantik Restaurant Gasthaus am Brunnen in Valendas jüngst neu in Szene gesetzt. Das klassische Bündner Haus steht seit 1517 im Dorfkern und versprüht im wildromantischen Safiental echten Bündner Charme. Gastgeber Matthias Althof empfängt Gäste mit 16 Gault-Millau-Punkten.

Hotel Stadthaus Burgdorf

Es muss nicht immer eine Weltstadt sein: Mitten in der malerischen Altstadt Burgdorf überrascht das frisch renovierte Romantik Hotel Stadthaus Burgdorf mit urbanem Flair und stilvoller Gastfreundschaft. Kaum 100 Meter vom Hotel entfernt zeigt das Museum Franz Gertsch moderne Kunst von Weltformat.

Hotel de L'Ours

Das schmucke Romantik Hotel de L'Ours atmet noch immer den Geist des einladenden Winzerhauses, das es lange Zeit war. Es liegt im verträumten Freiburger Dorf Sugiez an einem Kanal nur wenige Schritte vom Murtensee entfernt. An seinen Badestränden, beim Segeln oder Stand Up Paddling kommt echtes Sommerfeeling au

Hotel Bären

Das Romantik Hotel Bären in Dürrenroth ist ein historisches Emmentaler Haus wie aus dem Bilderbuch. Unter seinem imposanten Dach verwöhnt die Familie Beduhn Besucher mit zeitgemässem Komfort. Beim Gleitschirm-Tandemflug oder Ausflug auf dem guten alten Puch oder Ciao zeigt sich das Emmental von neuen Seiten.

Hotel L’Etoile

Alexandra Ziörjen führt im hübschen Ort Charmey in den Greyerzer Voralpen das Romantik Hotel L’Etoile. Als der alleinerziehenden Mutter 2018 das Küchenteam abhanden kam, nahm sie den Kochlöffel selbst in die Hand. Ein halbes Jahr später war das «Küchenwunder» perfekt: Der Guide Michelin zeichnete sie mit einem der begehrten Sterne aus.

Schloss Weinstein

Abschalten wie einst die Könige: In der romantischen Suite des Romantik Restaurants Schloss Weinstein gelingt dies umgeben von den Weinbergen des Thurgauer Dorfes Marbach wunderbar. Für Entspannung pur wurde bei der Einrichtung bewusst auf Telefon und TV verzichtet. Sonst fehlt es hier aber an nichts.

Auberge d'Hermance

Das mittelalterliche Grenzdorf Hermance ist eine Oase vor der Stadt Genf. Das Romantik Hotel Auberge d'Hermance entführt Gäste in eine der Zeit enthobene Märchenwelt. Richtig abtauchen kann man am Strand von Hermance. Neben Fischen und Wracks erwartet Tauchschüler im Lac Leman auch eine Unterwasser-Miniatur-Band.

www.romantikhotels.com

