bild: Switzerland Tourism - foto Tina Sturzenegger

Promotion

Der Sommer ist vorbei? Dann auf nach Ascona-Locarno!

Der Herbst ist immer schön – im Tessin ist er noch schöner. Besonders in der Region Ascona-Locarno kannst du die Jahreszeit besonders ausgiebig feiern – von spektakulär gelegenen Rebbergen über Marroni-Schlemmereien bis hin zu 1400 Kilometern an Wanderwegen und Bike-Trails durch die farbigen Wälder.

Falls du der Meinung bist, die Sonnenstube der Schweiz sei im Sommer das Nonplusultra, dann hast du bestimmt noch nie im Herbst die Region Ascona-Locarno besucht. Denn in der vielleicht schönsten und sicher buntesten Jahreszeit zeigt die Region um den Lago Maggiore noch einmal so richtig, wie gut sie «Dolce Vita» kann. Egal, ob du auf Genuss, Entspannung oder Sport aus bist –vom «Indian Summer» in den Bergtälern über Wein-Wanderungen bis hin zu gastronomischen Festen, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, wirst du ganz bestimmt etwas für dich finden.

Fahr dem Foliage-Zug durchs Centovalli

Magst du es malerisch und magisch zugleich? Dann ist das Centovalli deine Destination. Das Tal mit den vielen – wenn auch nicht ganz hundert – Seitentälern zeigt sich im Herbst in seiner ganzen rotgelben Pracht. Diese geniesst du am Besten durchs Fenster der Centovallina-Bahn, die sich stündlich durch die Strecke Locarno und Domodossola schlängelt. Gefällt dir eins der vielen Dörfer unterwegs, steigst du einfach aus. Besonders empfohlen sei dir Intragna, das Herz des Tals. Von Locarno aus fährt am 9. Oktober gar die historische Eisenbahn durchs Tal. Im Erlebnis inbegriffen ist ein Gaumenschmaus im umfunktionierte Zugdepot Camedo.

bild: Switzerland Tourism - foto Rob Lewis

Schlag dir den Bauch mit Marroni voll

Herbst-Zeit ist Gönn-dir-Zeit – schliesslich müssen wir für die kalten Monate vorsorgen. Unser Vorschlag: Besuche eines der zahlreichen Grotti und entdecke die Spezialitäten von Ascona-Locarno. Star der Saison ist die Kastanie, deren Ernte in den Herbst fällt und die in diesen Monaten die Tische der Restaurants ziert. Früher wurden die Marroni wochenlang über dem Feuer getrocknet und im Winter als kulinarischer Alleskönner eingesetzt. Heute kannst du dir mit den Ergebnissen dieser Tradition den Bauch vollschlagen: Kastanienbier, Kastanientorte, Kastanienpasta. All das in Hülle und Fülle – und natürlich die klassischen Marroni über dem Feuer – kannst du am grossen Kastanienfest am 8. Oktober geniessen. Übrigens ist vom 13. September bis zum 23. Oktober sowieso der gastronomische Herbst des Lago Maggiore e Valli ausgerufen – dabei bieten 50 Restaurants lokale und saisonale Spezialitäten an.

bild: switzerland tourism

Wander und trink dich durch die Merlot-Rebberge

Die Region Ascona-Locarno ist durchzogen von Weinreben, die sich auf kleinen Ebenen und Hängen ranken und oft eine herrliche Aussicht auf den Lago Maggiore bieten. Da im Tessin auch im Herbst mediterranes Klima und damit perfektes Wanderwetter herrscht, nutze die Gelegenheit doch für eine Tour durch die Merlot-Landschaft. Zum Schluss der Wanderung löschst du den Durst in einem der vielen Weingüter – etwa in dem der Familie Matasci, wo du zu einer Tessiner Platte Merlot degustieren und das Weinmuseum im Kellergewölbe besuchen kannst.

bild: switzerland tourism

Mit dem Mountainbike durch den «Indian Summer»

Zu Fuss ist dir zu langsam? Die Region Ascona-Locarno bietet mit ihren zahlreichen Bike-Trails über Berg und Tal und dem milden Klima bis im November nahezu perfekte Bedingungen, um den «Indian Summer» der Kastanienbäume im sportlichen Modus zu geniessen. Hast du eine gute Kondition und das Mountainbike im Griff? Dann lohnt sich die Rundtour von Ascona über Rasa, einem Bergdorf auf einer Naturterrasse und das einzige Dorf des Kantons, das nicht durch eine Strasse erschlossen ist.

Wer es etwas gemütlicher haben will oder mit der Familie unterwegs ist, für den empfiehlt sich die offizielle Velotour durch das Vallemaggia. Die 25 Kilometer führen über alte Brücken, durch dichte Wälder und natürlich dem kristallklaren Wasser der Maggia entlang. Zurück im Tal, gönnst du dir nach dem strengen Tag eine Erholung in einem der vielen Spas der Region Ascona-Locarno.