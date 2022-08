Jetzt einen von fünf BRACK.CH-Gutscheinen im Wert von 5000 Franken gewinnen

Egal, ob du im Sommer lieber am Grill stehst oder ins Wasser springst – mit einem BRACK.CH -Gutschein im Wert von 5000 Franken gewinnst du genau das, was du auch wirklich brauchst. Klingt nach einem perfekten Preis und einem Sommer voller Spass? Finden wir auch!

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Gletscherschmelze in Rekordzeit: Schweizer Pass ist erstmals seit 2000 Jahren eisfrei

Horror-Unfall am Berninapass: Töfffahrer sterben bei Auto-Überholmanöver

Ab in die Parallelgesellschaft: Corona-Skeptiker planen die Revolution von unten

Donauhafen in der Ukraine: Plötzlich letzte Hoffnung

Gerade Zähne über Nacht

Hast du schon mal vom bestsmile Night Aligner gehört? Dieser verschönert dein Lächeln während du schläfst. Und so funktionierts.

Die bestsmile Night Aligner sind durchsichtige Zahnspangen, die deine Zähne in kurzer Zeit in die gewünschte Position rücken. Mit einer Tragezeit von nur 8 bis 10 Stunden pro Nacht kannst du damit kleine Zahnlücken schliessen sowie leichte Fehlstellungen korrigieren. Während circa 4–14 Monaten werden deine Zähne so ganz unbemerkt korrigiert, während du schläfst.