Dringend gesucht: Ideen für die Mission Klima

Die Initianten





StrategieDialog21: Die Stiftung StrategieDialog21 gestaltet die Schweiz von morgen und engagiert sich für gesellschaftsübergreifende Lösungen und wirkungsvolle Publikationen. Der StrategieDialog21 setzt auf einen fundierten Austausch zwischen Kultur, Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Dialogfabrik steht für Meinungsbildung mit Substanz. Für eine innovative und mutige Schweiz.



Swiss Venture Club: Nationale und regionale Netzwerkplattform, unabhängig und nicht profitorientiert, mit gesamtschweizerischer Präsenz in acht Wirtschaftsregionen sowie starke Partnerschaften mit Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Politik und Kultur – all dies zeichnet den Swiss Venture Club (SVC) aus. Der SVC ist in den Tätigkeitsbereichen Prix SVC, SVC Impuls, SVC Inspiration und SVC Dialog tätig. Der Verein schafft durch Veranstaltungen Raum für Austausch und Begegnungen. Mit diesen Aktivitäten hat sich der SVC das Ziel gesetzt, Schweizer KMU zu unterstützen und zu fördern und so zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Schweiz beizutragen.