Seitensprünge auf Freiburger Art

Wildnis und Sandstrand gleich nebeneinander, Waikiki-Feeling am Neuenburger- und Murtensee, Zeitreisen ins Herz mittelalterlicher Städte, kulturelle Erlebnisse, Schwitzen und Geniessen am Berg… das sind nur ein paar Stichworte zu Ferien in der Region Freiburg.

Drei sommerliche Highlights in der Region Freiburg

Für naturnahe Erlebnisse ist die Grande Cariçaie am Südufer des Neuenburgersees ein Paradies. Frühmorgens kann man mit einer Biologin im Kanu lospaddeln und sich auf tierische Begegnungen freuen. An Land erkundet man das Naturschutzgebiet über Spazier- und Velowege. Von den Beobachtungshütten und -stegen erhascht man Einblicke in die sensiblen Lebensräume. Gut möglich, dass man im Auenwald auf frisch gehobelte Späne von den nachtaktiven Bibern trifft.

Schönstes Landschaftskino verspricht eine Schifffahrt. Die LNM verbindet seit 150 Jahren den Murtensee mit dem Neuenburger- und dem Bielersee. Es gibt es ein Jubiläums-Generalabo für 150 Franken und eine Klang- und Licht-Show auf dem Wasser mit der Geschichte der Region. Erlebbar ist diese am 16. September in Murten vom Schiff oder gratis vom Ufer aus.Für einen kleinen Road Trip empfehlen sich Murten, Freiburg und Gruyères. Wetten, dass die Likes der Fotos von diesen Städte-Perlen ein sommerliches Allzeit-Hoch erzielen?

Natur ist cool

Wer Sommer mit Sandstrand verbindet, wird sein Glück am Neuenburgerse, etwa in Gletterens oder Cheyres finden. Am Murtensee locken Salavaux und Avenches Plage zu feinsandigem Badevergnügen. Auch entlang der Vully-Riviera am Murtensee finden sich lauschige Buchten für einen Sprung ins kühle Nass. Schönste Sonnenuntergänge und happy hours geniessen Romantiker in der Ripper Bar in Estavayer-le-Lac, respektive beim Camping Muntelier am Murtensee.

Allein schon die Nähe eines Wasserfalls verheisst köstliche Erfrischung. Fein zerstäubtes Bergwasser und die Geräuschkulisse tosender Wasserkraft bieten die Wasserfälle von Schwarzsee und Jaun. In der Region Romont spaziert man vom Mini-Städtchen Rue zu den Wasserfällen von Chavanettes, wo man planschen und verweilen kann.

Naturwärts heisst für viele bergwärts. Da bietet sich der legendäre Freizeitberg Moléson an. Die Aussicht vom majestätischen Gipfel (2002 m ü.M.) reicht von der Drei-Seen-Region über Jura und Genfersee bis zum Mont Blanc. Talwärts kann man beispielsweise über den panoramareichen Gratweg wandern. Vielleicht freut man sich auch auf eine Schussfahrt mit der Rodelbahn? Im Funpark ist der Name Programm.

Kultur – Nahrung für die Seele

Grandiose Bauwerke locken zum Eintauchen in die Geschichte. In der Altstadt von Freiburg weisen der Visioguide Frÿburg 1606 und der Espace 1606 direkt vom Hier und Heute in den Alltag anno 1606. Wer’s lieber steinalt und handfest mag, besteigt den Turm der Kathedrale oder bummelt über die 900 Meter begehbarer Stadtmauern. Auch die mittelalterliche Ringmauer von Murten ist frei zugänglich. Infotafeln frischen die Kenntnisse über die siegreiche Schlacht von Murten anno 1476 auf.

Die Freiburger Städte beleben ihr historisches Erbe auch gerne mit frischer Kultur, etwa mit der Urban Art-Route in Estavayer-le-Lac. Romont ist die Hochburg der Glaskunst. Es gibt den Themenweg Vitroparcours und das Vitromusée, das Schweizerische Museum für Glaskunst, im Schloss. Noch bis 9. Oktober ist dort eine Sonderausstellung mit Werken von Simon Berger zu sehen, der 2021 mit einem Glassplitter-Portrait der US-Vizepräsidentin Kamala Harris für Furore sorgte. Natürlich gehören auch Festivals zum Sommer. Live erlebt, sind sie wahre Booster fürs Gemüt.

Wandern, Biken und sich dann fein belohnen

Aktiv unterwegs sein, die Region Freiburg hat Wander- und Bike-Gelände für jeden Geschmack und jedes Leistungsniveau. Vielerorts bieten Bergbahnen «Steighilfe» für die ersten Höhenmeter an oder sind wie in La Berra Zubringer für die Downhill-Action.

Einzigartig ist die Dichte an Alphütten und Berghäusern, welche auf ihren Terrassen oder am Rand der Weide währschafte Kost auftischen. Genusswanderer machen sich gerne auf einen der drei Gourmetpfade ab Les Paccots und erkunden Gang um Gang, was die Region kulinarisch hergibt. E-Biker radeln mit einem Genussbüchlein im Gepäck um den Murtensee. Vielleicht möchte man auch mal miterleben, wie Alpkäse auf traditionelle Art und Weise produziert wird? Dann ist man in der Region La Gruyère richtig.

