bild: migros bank ag

Promotion

5 einfache Tipps zur Säule 3a

Bei der Altersvorsorge geht es um viel Geld. Wir zeigen dir fünf einfache Tipps, wie du mit der Säule 3a Steuern sparen und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen kannst.

Zahle so viel wie möglich in die Säule 3a ein

Du verbesserst damit deine Altersvorsorge und sparst erst noch Steuern. Die Steuerersparnis beträgt pro 1000 Franken, die Du einzahlst, je nach steuerbarem Einkommen und Wohnort rund 200 bis 400 Franken. Als Angestellte bzw. Angestellter kannst du 2023 bis zu 7’056 Franken einzahlen, als selbstständigerwerbende Person ohne Pensionskasse bis zu 35’280 Franken. Diese Maximalbeträge werden alle zwei Jahre vom Bundesrat angepasst.

Zahle schon Anfang Jahr in die Säule 3a ein

Zahle die Beträge jeweils möglichst früh im Jahr in die Säule 3a ein, denn das Geld trägt dort mehr Rendite als auf einem Sparkonto. Die Einzahlungen kannst du vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abziehen.

Eröffne zwei bis drei Säule 3a-Konten

3a-Gelder werden bei der Auszahlung besteuert. Um die Steuerprogression zu brechen, kannst du die Auszahlung über mehrere Jahre verteilen. Voraussetzung für eine Staffelung ist aber, dass die 3a-Gelder auf mehrere Vorsorgekonten aufgeteilt worden sind. Teilbezüge von einem Konto sind nämlich nicht möglich. Am besten eröffnest du anfangs nur ein Konto, zahlst regelmässig darauf ein und eröffnest ein weiteres, wenn der Kontostand z.B. 50 000 Franken erreicht.

Überweise vom Säule 3a Konto in einen Vorsorgefonds

3a-Konten werfen kaum Zinsen ab. Langfristig erhöhst du deine Renditechancen, wenn du vom 3a-Konto aus in Vorsorgefonds investierst. Diese weisen je nach Anbieter einen Aktienanteil von bis zu 100 Prozent auf. Mit einem Vorsorgefonds nimmst du zwar mehr Risiko in Kauf als mit einem 3a-Konto, dafür ist die Rendite langfristig in der Regel deutlich höher. Viele Banken bieten bereits einfache Online-Lösungen solcher Vorsorgefonds an.

Nutze die Säule 3a für die Wohneigentumsfinanzierung

Möchtest du Wohneigentum erwerben? Die bereits angesparte Säule 3a kannst du für den Erwerb von Wohneigentum nutzen. Bei einer Hypothekarfinanzierung musst du mindestens 10 Prozent als sogenannte «harte» Eigenmittel mitbringen. Neben Wertschriftenvermögen und Spargeldern kannst du dabei auch den Vorbezug oder die Verpfändung von 3a-Guthaben anrechnen lassen.