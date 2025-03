Promotion

Unlock your Geneva. Warum Du unbedingt nach Genf reisen musst.

Für viele ist Genf die etwas steife Business-Stadt. Doch in der lebendigen Metropole am gleichnamigen See lassen sich spannende, prickelnde Facetten entdecken. Vor allem an Ostern lohnt sich ein Trip.

Gut zu wissen: Genf hat seinen ganz eigenen Frühlingsbeginn. Nämlich dann, wenn der einzige ,,offizielle Kastanienbaum" von La Treille beginnt zu spriessen. Kein Witz, sondern ein entzückendes Detail, eine Tradition, die seit 1818 besteht.

Immer ein Erlebnis – die historische Altstadt Genfs

Sie ist übrigens die grösste der Schweiz, überragt von der Kathedrale St. Peter, einer Hochburg der Reformation. Kleine Gassen und Gänge mit Kopfsteinpflaster und Plätze mit historischen Gebäuden erzählen ihre Geschichten. Die Cafés, Bars und typischen Restaurants versprühen das Savoir Vivre der Genfer, besonders am Place du Bourg-de-Four.

Die Kraft und Energie der Flüsse Rhône und Arve

Nahe des Stadtzentrums liegt La Jonction. Hier treffen die klare, tiefgrüne Rhône und die milchig-weisse, trübe Arve, die aus den Bergen herunterfliesst, aufeinander.

Die Arve bietet Rafting-Abenteuer mit einem gekonnten Wechsel zwischen ruhigen und schnellen Gewässern.

Die Rhône ist ideal für Kayak- oder Kanutouren – mit oder ohne Guide.

Unvergesslich bleibt eine Kayak-Abfahrt bei Vollmond. Begleitet von einem professionellen Guide geniesst man eine ruhige, 8 km lange Fahrt von der Jonction bis nach Peney-Dessous.

Auf dem Genfer See

Segeln, Motorboot-Ausflüge, Stand-up paddlen, Tretboot fahren… Der Möglichkeiten sind auch hier keine Grenzen gesetzt.

Doch so richtig cool wird es bei einer privaten Fishing-Tour mit Geneva Boats: Seesaiblinge, Felchen, Barsche, Hechte und Seeforellen schwimmen hier. Die komplette Angelausrüstung wird gestellt und ist im Boots-Mietpreis inbegriffen. Wer möchte, kann sich danach seinen frisch gefangenen Fisch unter Anleitung eines versierten Kochs selbst zubereiten.

Im See:

Gebadet wird im Genfer See das gesamte Jahr über. Man kann vom Shopping-Bummel aus an vier Stadtstränden direkt in den See eintauchen. Ein Muss ist das Bains de Pâquis – ein Bad mit Kultstatus und bewegender Geschichte. Hier treffen sich Locals, Touristen jeglicher Coleur und jeglichen Alters, nicht nur, um ein Bad zu nehmen.

Wandern und Velo in Genf? Natürlich!

Der Hausberg der Genfer, der Mont Salève, der sich übrigens auf französischem Boden erhebt, bietet ein atemberaubendes Panorama auf den See, die Stadt und bei guter Sicht bis zum Mont Blanc. Er ist zudem ein Wander- & Biker-Paradies. Oder auch Startpunkt eines Gleitschirmfluges. Die neue Bergstation bietet eine grosse Terrasse, eine Kletterwand mit einer Höhe von 20 Metern, einen botanischen Sinnesgarten und ein 360º Panorama-Restaurant.

Insgesamt findet man im kleinen Stadtkanton sage und schreibe 348 km Wanderwege! Ein Teil des europäischen Jakobswegs zieht sich mit der Via Jacobi, Etappe 19 und 20, bis hin an die französische Grenze.

Ein weiterer Tipp ist der „Sentier du Rhône“. Auf dieser Tour entlang des Flusses entdeckt man kleine Weindörfer wie Avully und Cartigny, schöne Naturschutzgebiete, wandert entlang kleiner Wasseradern und Bäche und erreicht zur Belohnung La Jonction – für einen instagramable Moment.

Mit dem Velo ist die Tour vom Quartier de Pâquis bis nach Nyon im Nachbar-Kanton Vaud eine inspirierende Empfehlung.

Eintauchen in die faszinierende Welt der Uhrmacherkunst

Unbedingt in der Grand-Rue in der Genfer Altstadt bei «Initium» vorbeischauen und einen Uhrmacher-Workshop buchen. Unter der Anleitung eines versierten Uhrmachers kann man auch seinen eigenen Zeitmesser herstellen.

Wohin für einen Drink oder zu den internationalen Küchen der Stadt?

Der Geneva Food Guide bietet 60 Inspirationen, doch es gibt weitaus mehr zu entdecken. Zum Beispiel in Carouge oder im Quartier Eaux-Vives. Für einen Drink unbedingt das MET-Rooftop vom Hotel Metropole besuchen oder die Bar des Hotel Mandarin Oriental. Die Signature Drinks machen hier ihrem Namen alle Ehre. Zudem gibt es im Mandarin Oriental Genf seit Ende Januar das erste Ottolenghi-Restaurant ausserhalb UK. Zeitig eine Reservierung vornehmen.

60 Aktivitäten gratis oder ermässigt – mit dem Geneva City Pass

Für 24, 48 oder 72 Stunden gültig. Museen, Cruise auf dem See, geführte Besichtigungen, Erlebnisse etc.