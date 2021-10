Bild: proviande

Promotion

Gehst auch du den beiden grössten Fleisch-Mythen auf den Leim?

Fleisch ist heute nicht mehr nur ein Lebensmittel, sondern ein politisches Thema. Stimmt es wirklich, dass man «aus Klimagründen» kein Fleisch essen sollte? Eins ist klar: Die Produktion unserer Nahrungsmittel wirkt sich auf die Umwelt aus. Wir lösen zwei Mythen rund um Fleisch auf und zeigen die Fakten für die Schweizer Fleischproduktion.

Der Grossteil unserer Futtermittel wird importiert

Auch hier gelten für die Schweiz andere Dimensionen: Die Futtermittelbilanz zeigt, dass die Schweiz über 80% der Futtermittel selbst produziert. Hier kommen der Schweiz ihre vielen Grün- und Alpflächen zugute: Denn vielerorts sind die landwirtschaftlichen Flächen nicht geeignet für den Ackerbau. Auf der Rigi werden beispielsweise nie Kartoffeln angepflanzt, aber auf kargen Böden und steilen Alpweiden finden Wiederkäuer wie Kühe, Ziegen oder Schafe ihr natürliches Futter. Bei Schweinen und Geflügel muss mehr zusätzliches Futter importiert werden, dieses Kraftfutter liefert in erster Linie Eiweisse. Der klassische Eiweißträger weltweit ist das Sojaextraktionsschrot, das nach dem Pressen von Sojabohnen zurückbleibt.

Ein Grund für die Zunahme des Importes proteinreicher Futterkomponenten (v.a. Soja) ist, dass seit der BSE-Krise keine tierischen Proteine mehr an Schweine und Geflügel verfüttert werden dürfen. Dabei wären dies sehr wertvolle Nebenprodukte aus den Schlachthöfen, die heute leider als Brennstoff in der Zementindustrie verschwendet werden. In diesem Punkt bewegt sich aber etwas: Auf EU-Ebene wird das Verbot diskutiert. Beim Import des Sojas wird heute über 95% aus nachhaltigem und kontrolliertem Anbau importiert.

Quiz

Die Landwirtschaft verursacht die meisten Treibhausgasemissionen.

Für die Schweiz gilt das nicht, tatsächlich findet sich die Landwirtschaft erst an vierter Stelle: nach dem Verkehr, Gebäuden und Industrie. Zwischen 1990 bis 2015 hat die Schweizer Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen sogar um 11.2% reduzieren können. Dies unter anderem durch den Einsatz von effizienteren Rassen für die Milch- und Fleischproduktion, einer geringeren Anzahl an Milchkühen und die Optimierung der Fütterung. Auf der anderen Seite fördern nachhaltiges Weidemanagement und das Verfüttern von Leguminosen (wie beispielsweise Klee) die Bodenfruchtbarkeit, denn diese binden wiederum Stickstoff, was zu weniger Einsatz von Düngemittel führt.