Luxuriöse Verführung auf Schienen: Entdecke den Orient-Express der Alpen!

Die Rhätische Bahn prägt Graubünden seit über 100 Jahren und ist weit mehr als ein Verkehrsmittel: Sie ist ein lebendiges Denkmal der Alpen und kulturelles Erbe. Als Symbol für Pioniergeist und Innovation hat die RhB eine Geschichte zu erzählen; die Bahnkultur-Sonderfahrten machen diese erlebbar. Ob elegante Pullmanwagen, historische Triebwagen oder markante Dampflokomotiven: Das liebevoll restaurierte historische Rollmaterial lässt Bahnkultur lebendig werden und macht jede Fahrt zum Ziel.



Bahnkultur Graubünden – Steig ein und lass dich verzaubern

Graubünden, der Kanton der majestätischen Berge und weiten Täler, hat eine der schönsten Bahnlinien der Welt. Seit über 100 Jahren verbindet die Rhätische Bahn Orte und Menschen und bietet dabei atemberaubende Ausblicke auf die spektakuläre Natur und die einzigartigen Kunstbauten. Besonders einzigartig: Dampflokomotiven, historische Nostalgie- und Pullmanwagen, welche dem Orient Express in nichts nachstehen – lebendiges Kulturgut auf Schienen. Graubünden erzählt eine Geschichte, die nicht nur von Technik, sondern auch von Tradition und Kultur spricht.

2025 wird episch!

Auf dem Streckennetz der Rhätischen Bahn gibt es ein Programm an öffentlichen Sonderfahrten, das Nostalgie-Fans und Genussreisende gleichermassen begeistert und eine längst vergangene Ära wieder aufleben lässt. Die Sonderfahrten sind so vielfältig wie die Region selbst.

Glacier Pullman Express – Luxus-Zeitreise im Orient-Express der Alpen

Der Glacier Pullman Express der Rhätischen Bahn ist der einzige Original-Luxuszug aus den 30er-Jahren in Europa und lässt das goldene Zeitalter der Bahnreisen wieder aufleben. Noch heute verzaubert er mit seiner zeitlosen Eleganz und seinem geschichtsträchtigen Charme, warum er auch gerne als «Orient-Express der Alpen» bezeichnet wird.

Der Glacier Pullman Express entführt dich in seinen kunstvoll renovierten Salonwagen im Art-Déco-Stil, dem Gourmino Speisewagen sowie der Pianobar während zwei Tagen in eine andere Epoche der gloriosen Alpenüberquerung auf der berühmten Glacier Express Strecke von St. Moritz nach Zermatt oder umgekehrt. Die kulinarischen Angebote an Bord laden dazu ein, die Zeit anzuhalten.

Mit Stil von St. Moritz nach Davos oder umgekehrt

Jeden Freitag im Juli und August kannst du im Erlebniszug Luxury & Style Alpine Classic Pullman mit besonders viel Stil von St. Moritz nach Davos oder in umgekehrter Richtung reisen. Die Reise führt dich entlang der malerischen, weltbekannten Albulalinie, welche zum UNESCO Welterbe RhB gehört. Tauche ein in die Magie des Nostalgiezeitalters und geniessen die Fahrt in den eleganten Alpine Classic Pullmanwagen mit Pianobar.

Bahnidylle und Gletscherblicke auf der Bernina Linie

Stolze 100 Jahre lang waren sie beinahe täglich auf der Berninalinie unterwegs – die gelben Wagen der Berninabahn. Nun sind sie an auserwählten Daten wieder im Einsatz und bringen dich von Poschiavo über die Alp Grüm bis nach St. Moritz oder umgekehrt. Die idyllische Reise in den Bernina-Nostalgiewagen ist historisch und spektakulär zugleich. Vom Valposchiavo über Cavaglia weiter Richtung Alp Grüm, dem einzigen Restaurant mit Nur-Bahn-Anschluss. Danach geht die Reise über Ospizio Bernina, dem Dach der RhB auf 2‘253 Meter über Meer, weiter entlang dem Lago Bianco und Lej Nair. Die Sicht auf den Morteratschgletscher und die weltberühmte Montebellokurve zeigen, dass die Bahnpioniere bei der Linienführung auch an Geniesser dachten.

Die Rhätische Bahn als Wissensvermittlerin

Die grosse Sammlung an historischem Rollmaterial der RhB ist ein einzigartiges Erbe. Historic RhB und Vereine wie der Dampfverein und der Club 1889 leisten dabei einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand dieser wertvollen Kulturgüter, indem sie die Restaurierung von Rollmaterial übernehmen und dieses fahrbereit halten. Dieses – oft freiwillige – Engagement sichert den Fortbestand wertvoller Zeugnisse der Bahnkultur Graubündens. Dass die Sonderfahrten der RhB neben der reinen Freude am Reisen auch einen lehrreichen Aspekt haben, ist ebenfalls den Vereinsmitgliedern zu verdanken: Sie sind als Reiseleiter an Bord und vermitteln den Reisenden Wissenswertes über die Geschichte und Bedeutung der Rhätischen Bahn. Fahrten mit historischen Zügen sind eine Gelegenheit, die Ingenieurskunst vergangener Zeiten, die Geschichte des Schienenverkehrs und die Bedeutung der Eisenbahn für die Entwicklung der Region besser zu verstehen. Für Familien bieten diese Reisen eine spielerische Möglichkeit, Kindern die Faszination für Technik und Geschichte näherzubringen.

Ein Schatz für Bahnfreunde und Genussmenschen

«Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Geschichte, Technik und Natur sind die Sonderfahrten der Bahnkultur in Graubünden ein unverzichtbarer Bestandteil des regionalen Kulturerbes unseres Kantons», sagt Werner Caluori, Produktmanager Freizeit und Charter. Die sorgfältig kuratierten Routen führen über Viadukte und durch Tunnels, vorbei an einer der schönsten Landschaften der Alpen: «Genussreisende, Familien, und Bahnfreunde finden bei uns Zugfahrten, die weit über den reinen Transport hinausgehen und dieses Kulturgut in all seinen Facetten erlebbar machen.» Und ein Blick auf die Vielfalt des Angebots zeigt: Jede Sonderfahrt ist eine Reise in die Vergangenheit – und ein Erlebnis für die Gegenwart.