Anleihen, Crowdlending oder Bitcoin? Welche Alternativen gibt es zu Aktien & Co?

Inflation, Krisen und die damit verbundenen Verwerfungen an den Zins- und Aktienmärkten sorgen bei Anlegern für grosse Verunsicherung. Noch vor kurzem vermeintlich sichere Anlagen handeln plötzlich auf Ramschniveau und der deutliche Zinsanstieg seit Anfang des Jahres zieht bei Anlegern Verluste nach sich.

Aktien, Fonds, ETFs… Während der Coronakrise gab es einen unheimlichen Run auf diese Anlageklassen. Doch schon ein paar Monate später stellen viele Kleinanleger fest, dass es an den Märkten auch steil nach unten gehen kann. Daher betrachten wir die alternativen Anlagemöglichkeiten Anleihen, Krypto und Crowdlending:

Investitionen in (Staats-)Anleihen

Viele Anleger, die ihr Risiko minimieren wollen, setzen auf Anleihen. Ob Staatsanleihen oder Bonds grosser Firmen – fast alle eint allerdings ein sehr niedriger Zinssatz, teilweise sogar ein Negativzins und damit keine grossen Renditeaussichten. Dafür gelten insbesondere die Anleihen von Staaten als relativ sicher. Vor Zinsschwankungen sind Staatsanleihen aber nicht gefeit. Für existierende Anleihen sorgt der seit rund sechs Monaten anhaltende Trend zu höheren Zinsen für einen massiven Preisverfall im Portfolio.

Investitionen in Kryptowährungen

Mit dem ersten grossen Run auf den Bitcoin in 2017 wurde das Zeitalter der Kryptowährungen eingeleitet. Wo es am Anfang einige Gewinner gab, gibt es mittlerweile auch immer mehr Verlierer. Denn die Crypto-Coins machen innert kürzester Zeit enorme Kurssprünge in beide Richtungen. Wer nicht mit voller Kraft einen Blick auf den Markt hat, verliert schnell den Überblick im Dschungel der tausenden von Währungen und verbrennt damit Geld. Kleinanleger beklagen sich über oftmals hohe Gebühren der Trading-Plattformen und den negativen CO2-Impact, den der Handel mit Bitcoin und Co. nach sich zieht.

Investitionen in Crowdlending-Kredite

Schon länger bekannt, aber noch nicht in der breiten Masse angekommen: Investitionen in Kredite via Crowdlending. Vereinfacht gesagt vergeben beim Crowdlending private Anleger Kredite an andere Privatpersonen oder Unternehmen und erhalten dafür eine Rendite in Form von Zinsen. In der Schweiz bietet das die Plattform lend.ch an – Investitionen direkt in Schweizer Kreditprojekte, bezahlt in Schweizer Franken. 100% Swiss-made eben. Länderrisiko gibt es keines und gegen steigende Zinsen ist ein Crowdlending-Portfolio gefeit, da die abgewickelten Kredite in der Regel eine kurze Laufzeit haben.

2021 erzielten die Anleger im Durchschnitt eine Rendite von 5%. Kein Haken? Doch, natürlich. Das Ausfallrisiko der Kredite ist zwar aufgrund sehr strenger Bonitätsprüfungen sehr gering, aber man sollte es weiter reduzieren, indem man seine Investition auf mehrere Kreditprojekte streut.

Übrigens: lend.ch hat sein Portfolio (und damit sowohl die Rendite, aber auch das Risiko) extern von zwei unabhängigen Agenturen überprüfen lassen. Also einfach mal selbst ein Bild machen und vielleicht schon bald das Vermögen mit Crowdlending mehren.