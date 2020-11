BOMBAY SAPPHIRE® Präsentiert trinkfertigen Gin & Tonic in Bar-Qualität

Promotion

Die weltweite Nummer eins unter den Premium-Gins launcht mit BOMBAY SAPPHIRE® & TONIC einen perfekt abgestimmten Gin-Tonic-Mix für unterwegs.

Mit dem neuen BOMBAY SAPPHIRE® & TONIC bringt die weltweit führende Premium-Gin-Marke jetzt einen Ready-to-Drink (RTD) auf den Markt, der einem frischen Bar-Mix in nichts nachsteht. In einer schlanken 250-Milliliter-Dose vereint sich der beliebte BOMBAY SAPPHIRE® London Dry Gin mit einem spritzig-frischen Tonic.

Der BOMBAY SAPPHIRE® & TONIC enthält nur die besten Zutaten – eine einzigartige Kombination aus zehn handverlesenen Botanicals, deren Aromen durch die behutsame Destillation der Dampfinfusion bewahrt werden und dem BOMBAY SAPPHIRE® seinen ausgewogenen Geschmack verleihen. Das Mischungsverhältnis ist geschickt abgestimmt, um die charakteristischen Wacholder- und Zitrus-Noten des BOMBAY SAPPHIRE® Gins zur Geltung zu bringen. Wie sämtliche Produkte der Marke enthält der Ready-to-Drink-Mix keinerlei künstliche Aromen oder Farbstoffe.

Europaweit geht der Trend immer mehr zu Getränken, die sich unterwegs leicht konsumieren lassen und trotzdem von hoher Qualität sind. Ivano Tonutti, Master of Botanicals, und Master Destiller Dr. Anne Brock von BOMBAY SAPPHIRE haben gemeinsam eine Formel kreiert, die genau diesen Anspruch erfüllt. «Gin ist auch weiterhin eine der am stärksten wachsenden Spirituosen-Kategorien, mit dem Gin & Tonic als beliebtester Drink», so Barbara Kolls, Brand Managerin Bombay Sapphire. «Da für uns Qualität immer im Mittelpunkt steht, haben wir viel Zeit und Sorgfalt investiert, um unseren BOMBAY SAPPHIRE® & TONIC zu entwickeln. Er bietet unseren anspruchsvollen Verbrauchern einen trinkfertigen Drink ohne jeden Kompromiss im Geschmack.»

Das Packaging des BOMBAY SAPPHIRE® & TONIC sticht mit seinem farbenfrohen Design in den Spirituosen-Regalen hervor und passt perfekt zum Leitmotiv der Marke „Stir Creativity“. Das Material hilft, die Flüssigkeit vor Sonnenlicht zu schützen und hält den Gin & Tonic länger frisch und kühl. Die Dosen sind einzeln erhältlich und zu 100 Prozent wiederverwertbar.

Weitere Informationen zu BOMBAY SAPPHIRE® und den Produkten: www.BombaySapphire.com.

BOMBAY SAPPHIRE® & TONIC enthält 6.5 Volumen Prozent Alkohol und ist ab Anfang Oktober exklusiv im Kühlregal bei Coop erhältlich.

