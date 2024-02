bild: bexio ag

Online Geld verdienen in der Schweiz

Du möchtest einfach und bequem online Geld verdienen? Willst du dich vielleicht sogar selbstständig machen? Wir können dir schon jetzt verraten: Das ist möglich, teils sogar ohne Startkapital! Egal, ob als Nebenverdienst oder hauptberuflich. Das Business-Software Unternehmen bexio, auf das bereits über 70’000 Schweizer Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups vertrauen, zeigt dir seriöse Möglichkeiten auf.

Das Internet bringt völlig neue Chancen mit sich, wie man Geld verdienen kann. Heutzutage muss nicht mehr nur der klassische Beruf die einzige Einnahmequelle sein. So finden sich zahlreiche Wege, mit denen sich online Geld verdienen lässt. Dabei entscheidest du allein über Aufwand, Verdienst und Dauer. Alles, was du brauchst, ist ein Computer, vielleicht ein Smartphone und eine Internetverbindung. Das war’s. Es klingt einfach und das ist es auch – wenn man ein paar wenige Aspekte berücksichtigt.

Wenn du nebenbei dein Einkommen aufbessern möchtest, ist es ratsam zu überprüfen, ob dies erlaubt ist. Insbesondere, wenn du bereits in einem Angestelltenverhältnis bist, solltest du vorher klären, ob dies mit deinem Arbeitsvertrag vereinbar ist. In den meisten Arbeitsverträgen ist dies in einem eigenen Abschnitt geklärt. Oder aber du besprichst das Ganze direkt mit deinen Vorgesetzten.

Aufgepasst: Nicht nur beim Arbeitgeber spielt die Nebentätigkeit eine Rolle, sondern auch beim Steueramt. Je nachdem, wie hoch deine Einkünfte sind, können zusätzlich Abzüge für Gewinnungskosten aus dem Nebenerwerb anfallen.

Spielst du schon länger mit dem Gedanken, deinen Angestelltenjob komplett hinter dir zu lassen und dich selbstständig zu machen? Wir haben für dich die besten Tipps für den Start in die Selbstständigkeit zusammengestellt.

Wenn du es jetzt kaum abwarten kannst loszulegen, zeigen wir dir nun sechs Möglichkeiten, wie du online ganz einfach Geld verdienen kannst:

Online-Tester

Du kannst als Online-Tester ohne Vorkenntnisse bares Geld verdienen. Dazu musst du dich nur bei einer seriösen Plattform anmelden und an verschiedenen Umfragen teilnehmen. Ähnlich funktioniert es beim Testen von Apps oder Games. Informiere dich aber immer genau über die Rahmenbedingungen, wie z. B. eine mögliche Altersgrenze, bereits vorhandene Erfahrungen (z. B. für Gaming-Tests) oder weitere spezifische Zielgruppenanforderungen.

Virtuelle Assistenz

Viele Unternehmen benötigen Assistenz in der Administration, im Telefondienst, bei der Ablage etc. Doch eine eigene Arbeitskraft einzustellen ist für viele zu teuer. Da sich solche Aufgaben oftmals auch remote erledigen lassen, kannst du als Freelancer auf eigene Rechnung für unterschiedliche Kunden tätig sein. In der Schweiz gibt es sogar einen eigenen Marktplatz für Freiberufler, der die Verteilung von Aufträgen koordiniert.

Fotograf für Stockbilder

Deine Leidenschaft ist das Fotografieren und du hast bereits gutes Equipment? Dann kannst du dein Talent zu Geld machen: Stockbilder sind Fotos, die auf Vorrat produziert und auf entsprechenden Webseiten «auf Lager gelegt werden». Das heisst, du bist bei der Wahl des Motivs frei und kannst deine Bilder anschliessend bei verschiedenen Anbietern gegen Entgelt hochladen.

Affiliate Marketing

Bei dieser Form des digitalen Marketings, bist du der Affiliate (Partner), der die Produkte eines Unternehmens über die eigenen Kanäle, z. B. Social Media oder eine eigene Website publiziert. Du bist dabei mit einem individuellen Link vom Anbieter direkt identifizierbar und wirst je nach (Verkaufs-)Erfolg entsprechend vergütet. Wie das Prinzip genau funktioniert, erfährst du hier.

Online-Nachhilfelehrer

Vielleicht hast du während deiner Schul- oder Studienzeit bereits Nachhilfe gegeben? Wenn du nach wie vor Freude daran hast, wie wäre es mit einer Tätigkeit als digitaler Nachhilfelehrer? Unterstütze andere mit deinem Wissen und verdiene dabei Geld.

Social Media Manager

Ohne Social Media geht in der Regel heute nichts. Daher stellen die meisten Unternehmen eigene Mitarbeitende für diese Aufgaben ein. Manche kleineren Unternehmen sind dagegen auf der Suche nach Freelancern. Wenn du dich gut in den sozialen Netzwerken auskennst und selbst ein aussagekräftiges Profil hast, kannst du dich bei solchen Unternehmen als Freelance Social Media Manager bewerben.

Weitere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen, findest du hier im Blogbeitrag.