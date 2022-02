Bild: Clyde

Promotion

Endlich! Hier kommt das erste E-Auto Abo mit Ladeflatrate

Es klingt wie ein Märchen, ist aber tatsächlich wahr! Also ja, Du darfst schon mal die Augen ein bisschen reiben. Das E-Auto Abo von Clyde bekommst Du jetzt mit Ladeflatrate – und das ist längst nicht alles.

Wo auch immer die Fahrt hingeht, ob das nun weit, weit weg oder nur einen Katzensprung entfernt ist: Mit dem Elektroauto Abo von Clyde kannst Du so oft Strom zapfen, wie Du möchtest. Clyde zahlt.

Für Dich bedeutet das: nie wieder Stress mit mühsamen Preisvergleichen für den Strom an den öffentlichen Ladestationen. Mit der Clyde Ladeflatrate lädst Du Dein vollelektrisches Auto irgendwo an einer swisscharge Ladestation – sei es nun in der Schweiz oder in Europa. Allein hierzulande steht Dir ein flächendeckendes Netz mit rund 6’500 Ladestationen zur Verfügung. Rund 130’000 sind es in Europa.

Clyde Ladeflatrate bild: clyde

So geht all inclusive

Und was ist mit Versicherung, Service, Reifen, Vignette und Co.? Gute Frage – kurze Antwort: Das ist im Abo alles mit drin. Der Chlapf wird Dir sogar gratis nach Hause geliefert, eine Startgebühr gibt es nicht. Clyde ist somit das erste Auto Abo, das wirklich alle Kosten integriert und Elektromobilität extrem attraktiv macht.

Zu schön, um wahr zu sein? Wie gesagt, es klingt wie ein Märchen. Du musst Dir nur noch Dein persönliches, vollelektrisches Auto aussuchen und entscheiden, ob Du es für 3, 6,12, 24, 36 oder 48 Monate abonnierst. Du wählst das passende Kilometerpaket, je nachdem wie viele Kilometer Du pro Monat fahren willst. Zwei, drei Klicks – und zehn Tage später steht Dein Bijou auf der Matte vor Deiner Haustür.

Du entscheidest, wie viel Du sparst

Sicher, Du fragst dich, ob das wirklich günstiger ist als ein eigenes Auto. Das hängt ein bisschen von Deinen Wünschen ab.

Ein eigenes Elektroauto kostet je nach Modell und alles inklusive rund 8'300 bis 10’500 Franken im Jahr. Demgegenüber kannst du mit einem Clyde E-Auto und der Ladeflatrate schnell mal 2'000 bis 3’000 Franken im Jahr sparen, je nachdem, welches Modell Du wählst und wie viele Kilometer Du pro Monat fahren möchtest.

Die Geschichte von der Reichweite

Und weil’s gerade so lockerflockig läuft mit Schreiben, gibt’s zum Schluss doch noch ein Märchen: Es war einmal die Reichweite von Elektroautos. Sie galt lange Zeit als Schreck für jeden Benziner Fan. Doch dann kam die Technologie und verbesserte die Reichweite und die E-Autos fuhren fortan fast bis in alle Ewigkeit – Ende. Ganz im Ernst, heutige Vollelektroautos schaffen mit einmal Laden locker 400 Kilometer. Klar, es gibt auch die kleinen Stromer, für Leute, die kurze Strecken fahren und beispielsweise gezielt ein Pendlerauto möchten. Aber selbst die schaffen mehr als 200 Kilometer.

Letztlich liegt die Entscheidung bei Dir: Welches Auto von Clyde passt zu Dir?