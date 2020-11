Schwinger fragt: «Steht dies auf der Doping-Liste?»

Promotion

Schwinger verhilft Wissenschaftler zu neuer Erkenntnis: Kranzschwinger und Hornusser Stefan Studer entdeckt per Zufall KAEX basic – ein Nahrungsergänzungsmittel eines Schweizer Startups – und gewinnt eine erstaunliche Erkenntnis.

KAEX basic kennt man mittlerweile: Das Pulver, welches nach dem Alkoholgenuss die Reserven des Körpers wieder auflädt ist etabliert und überall erhältlich. Gründer Pedro Schmidt staunte nicht schlecht, als ihn eine E-Mail des Kranzschwingers Stefan Studer aus Bern erreicht. «Steht KAEX basic auf der Doping-Liste? Ich nehme es für die Regeneration nach dem Training und bin begeistert», schrieb der Profi-Sportler.

Wie das Ganze kam erzählt Stefan Studer im Video:

«Ohne es zu merken haben wir ein high-end Sport-Produkt erschaffen»

Schmidt und sein Team testen das Produkt mit weiteren Sportlern. Rennvelo Schweizer Meister (U23) Mauro Schmid nimmt – wie in Ausdauersportarten üblich – bereits viele Supplements vor und nach dem Training. Auch er ist begeistert vom zusätzlichen Erholungs-Effekt und nimmt seither täglich ein KAEX basic ein.

Mehr über Mauro Schmid erfährst du im Video:

«Sport und Alkoholgenuss - das muss kein Widerspruch sein»

Gründer Pedro Schmidt hat KAEX basic ursprünglich gezielt als «Nährstoff-Reload» für nach dem Alkoholgenuss entwickelt. Er führt aus: «Ohne es zu merken haben wir ein high-end Sport-Produkt erschaffen. Wissenschaftlich gesehen, ergibt es absolut Sinn, das Produkt für beide Gelegenheiten zu benutzen».

Es stellt sich die Frage, was ist KAEX basic denn nun? Abendtrunk für Nachtschwärmer oder Profi-Sportler Supplement? Schmidt’s Antwort darauf: «Beides! Sport und Alkoholgenuss das muss kein Widerspruch sein. Unsere Zielgruppe beinhaltete schon immer sportliche, gesundheitsbewusste Menschen, welche das Alkohol trinken so wenig schädlich wie möglich gestalten wollen».

Startup bringt neues Arzneimittel gegen Kater-Kopfschmerzen

Die Produkt-Palette des Zürcher Startups hat sich bereits erweitert: «KAEX steht auch weiterhin für die «Best Practice» nach dem Alkoholgenuss. Wir haben neu das Arzneimittel «KAEX dolo» auf den Markt gebracht. Sollten es mal abends ein paar Drinks mehr gewesen sein, wird KAEX dolo in 3dl Flüssigkeit gelöst und zur Behandlung der Kater-Kopfschmerzen eingesetzt. Selbstverständlich sollte auch in diesem Fall der Körper mit den wichtigen Nährstoffen versorgt werden, weshalb wir die Einnahme in KAEX basic empfehlen», so Pedro Schmidt.

Schmidt resümiert: «Wir fahren beide Schienen: An anspruchsvolle Sportler vermarkten wir KAEX basic nach dem Sport zur effektiven Erholung. Nach dem Alkoholgenuss positionieren wir die Zugabe von KAEX dolo als die zielführendste Therapie gegen Kater-Kopfschmerzen».

