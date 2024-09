Promotion

Pesto Limone: Frische Zitronenpower für deine Gerichte

Manchmal braucht es nur einen kleinen Twist, um ein klassisches Gericht auf ein neues Level zu bringen. Genau das passiert mit «Barilla Pesto Limone» – einer frischen, spritzigen Version des altbekannten Klassikers. Und ja, Pesto kann mehr als nur Pasta aufpeppen!

Was steckt dahinter?

Barilla Pesto Limone

Klassisches Pesto kennt jeder: Basilikum und Parmesan – das Dream Team für jedes italienische Gericht. Aber stell dir vor, du gibst noch Zitronenschale und Zitronensaft dazu. Klingt aufregend? Ist es auch! Die Zitrone verleiht dem Pesto diese leichte, sommerliche Frische, die perfekt für jede Gelegenheit ist – sogar, wenn draussen Regen statt Sonnenschein herrscht. Mit jedem Bissen holst du dir den Sommer und die Italianita zurück auf den Teller. Die Zitrone bringt das Basilikum noch mehr zum Strahlen und sorgt für einen richtig lebendigen Geschmack, der die Sonne in deine Küche verlängert.

Am Limonaia Urbana in München haben Foodies und Influencer die unglaubliche Vielfalt von Pesto erlebt und in einem traumhaften Ambiente am Viktualienmarkt testen dürfen. Die Kreationen mit Pesto Limone, die mit Abrieb von Zitronenschalen und Zitronensaft für sommerliche Frische und cremige Textur sorgt, haben bei den Besuchern des Events für Begeisterung gesorgt. Die Kombination aus aromatischem Basilikum und spritziger Zitrone schafft ein unvergleichliches Geschmackserlebnis.

Pesto goes Next Level

Aber Pesto ist längst mehr als nur ein Begleiter für Pasta. Pesto Limone ist der Beweis dafür, dass man auch Klassiker easy aufpimpen kann! Egal ob als Dip, Marinade für Grillgemüse oder sogar als Dressing für einen tollen Salat – Pesto Limone ist super vielseitig und passt überall, wo du Lust auf einen frischen Kick hast.

Von der Küche direkt ins Herz: Pesto für jeden Anlass

Neugierig geworden? Dann lass dich von den Rezepten unserer Food Influencer inspirieren und entdecke, wie vielseitig Pesto wirklich ist. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitiger, als du denkst – versprochen!

Warum du’s ausprobieren solltest

Pesto Limone bringt frischen Wind in deine Küche! Mit dem leichten Zitronen-Twist gibt dir das Pesto geschmacklich einen Teil des italienischen Sommers zurück. Ob für deine nächste Grillparty, als Dip oder auf ’nem Sandwich – du wirst überrascht sein, wie easy es sich in fast jedes Gericht integrieren lässt. Also, ready für das nächste Level Pesto?