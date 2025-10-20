Gewusst wie – richtig Handeln bei Asbestverdacht
Bei Umbauarbeiten in älteren Gebäuden ist damit zu rechnen, dass Asbestfasern freigesetzt werden. Das Einatmen dieser Fasern stellt eine ernste Gefahr für die Gesundheit dar. Mit richtigem Handeln lässt sich das Asbestrisiko eindämmen. Wer das Thema bei einem Umbau oder einer Sanierung gleich zu Beginn klärt, fördert die Sicherheit der Beteiligten und seine eigene. Vier Schritte bringen den richtigen Umgang mit Asbest.
Baujahr klären
Bis zum Verbot 1990 wurde Asbest in der Schweiz in unterschiedlichsten Materialien verbaut. Wurde ein Gebäude also vor diesem Jahr errichtet, muss mit Asbest gerechnet werden. Jüngere Gebäude sind asbestfrei. Wer das Baujahr nicht kennt, kann dieses einfach in Erfahrung bringen über: forum-asbest.ch/jahr
Kritische Stellen erkennen
Ist aufgrund des Baujahrs mit Asbest zu rechnen, zeigt das interaktive Asbest-Haus, in welchen Räumen im Haus Installationen und Bauteile Asbest enthalten können. Ein Blick auf das Haus lohnt sich, denn Asbestanwendungen sind vielfältig. Um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen: Im Badezimmer im Plattenkleber, im Wohnzimmer im Verputz oder im Keller bei asbestisolierten Rohren.
Asbestverdacht klären
Betriff der Umbau oder die Sanierung Gebäudeteile, die unter Asbestverdacht stehen, braucht es eine Asbestermittlung. Diese ist vor Beginn der Arbeiten durchzuführen. Sind die Umbau-, oder Sanierungsarbeiten umfassender, sollte ein:e Bauschadstoffdiagnostiker:in die Situation vor Ort prüfen und die notwendigen Materialproben vornehmen. Bei einfacheren Umbauten und wenn bereits klar ist, welche kritischen Materialen betroffen sind, können Hausbesitzer:innen selbst eine Materialprobe entnehmen und einschicken.
Durch Profis sanieren lassen
Die Entfernung asbesthaltiger Materialien gehört in die Hände von Profis. Nur Personen, die speziell geschult sind und über das richtige Equipment verfügen, können einen sicheren Umgang mit asbesthaltigen Materialien gewährleisten.