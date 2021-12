Mit Play Suisse gratis Tausende Schweizer Dokus, Filme und Serien streamen bild: SRG SSR

5 Fakten, die wir beim gratis-Streaming gelernt haben

Ob fun Facts oder faszinierende Wahrheiten: Die gratis Streaming-Plattform Play Suisse bietet neben Unterhaltung für die ganze Familie und romantischen Komödien für besinnliche Zweisamkeit unzählige spannende, lehrreiche und beeindruckende Dokumentationen und Porträts.

Auf Play Suisse, der ersten Schweizer Streaming-Plattform, erhält man Dank Login kostenlos Zugriff auf Tausende Schweizer Dokus, Serien und Filme. Neben Neuheiten wie «Tschugger» und bekannten Highlights wie «Neumatt», «Die Schweizermacher» oder «Wilder» stehen auch zahlreiche Dokumentationen zur Verfügung. Wir haben fünf Facts aufgelistet, die wir auf Play Suisse lernen konnten:

Dass sich Schauspieler auch mal im Dreck wälzen müssen

Wie Comedian Cedi Schild in «Tschugger»: In seiner Rolle als Praktikant Smetterling wird er auf Verbrecherjagd leider begraben unter… naja, am besten selbst reinschauen!

Dass Hunde sehr wahrscheinlich Epilepsie «riechen» können

Die Doku «Hunde, die Krankheiten aufspüren» (« Chiens dépisteurs de maladie ») zeigt, wie Hunde und andere Tiere Forscher:innen bei ihrer Arbeit unterstützen und auf ganz neue Weise zum besten Freund des Menschen werden.

Dass 1/3 von allem, was wir essen, ohne Bienen nicht existieren würde

«More than Honey» besucht einen Schweizer Bergimker, eine Mandelplantage in Kalifornien, einen Bienen-Hirnforscher in Berlin, eine Pollenhändlerin in China und die Killerbienen in der Wüste von Arizona: Ein Film über das Sterben der Bienen.

Dass die Zahl der Diabetiker:innen in Afrika bis 2050 um 150% zunehmen könnte

«Diabetes – eine gesalzene Rechnung» («Diabète, une addition salée») zeigt nicht nur auf, wie verheerend die Folgen der Krankheit für die Betroffenen ist, sondern rechnet vor, wie rasant sich die Krankheit auf der Welt verbreitet.

Dass Schnee Eis vor dem Schmelzen schützt

«Mission Gletscherrettung» begleitet den Glaziologen Felix Keller, welcher den schmelzenden Morteratschgletscher retten will, indem er ihn mit einer gigantischen Kunstschneeanlage beschneit.

Weiter finden sich auf Play Suisse Porträts sowie unzählige weitere True Crime-, Wissenschafts-, Geschichts- und Abenteuerdokus. Entdecken Sie die Schweiz in Originalversion!