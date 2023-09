Aussergewöhnlich und unvergesslich: Die Côte de Granit Rose in der Bretagne. bild: Teddy Verneuil, Lezbroz

Promotion

Der «Indian Summer» in der Bretagne

Die Nachsaison in der Bretagne hat es in sich. Freie Horizonte, XXL-Panoramen, eindrückliche Naturspektakel – alles fernab von Menschenmassen. Planst Du einen Städtetrip mit kulturellen und gastronomischen Höhepunkten? Oder doch eher eine Reise «ins Herz der Elemente» während der grossen Gezeitenwechsel? Sicher ist: Die Bretagne garantiert Ferienstimmung pur, untermalt mit stetig wechselnden Herbstlichtern.

Schillernde Blautöne erlebst Du im September und Oktober während den grossen Gezeiten. Der Wechsel zwischen Ebbe und Flut ist in dieser Jahreszeit besonders eindrücklich. Hol Dir eine Dosis Schaum und wilde Landschaften. An der Côte d'Émeraude gibt es einige Spots, an denen Du das Wellenballett aus der ersten Reihe bestaunen kannst. Zu den Favoriten gehören der Digue de l'Écluse in Dinard und der Balcon d'Émeraude in Saint-Briac-sur-Mer.

«Blaue Stunde» in Saint-Malo: In der Bretagne sind die Monate September und Oktober von grossen Gezeiten geprägt. bild: ©Ronan Potier, Unsplash

Die grossen Gezeiten hautnah erlebt, wer zu Fuss auf Angeltour geht. Ausgestattet mit einer Gartenkralle, einer Gabel oder einem Löffel machst Du Dich auf die Suche nach Herzmuscheln und Venusmuscheln. Also, auf ins Watt! Wenn sich das Meer zurückzieht, bietet «Les Chevaux de la Mer» (Saint-Malo) am Strand von Le Sillon Ausritte entlang des Wassers bis zum Fort National à Saint Malo an. Besonders eindrücklich ist der Ausflug im Licht der Golden Hour.

Die Ruhe vor dem neuen Wellenballett: Gezeitenstimmung in der Bretagne. bild: ©Ronan Potier, Unsplash

Weisser Sand auf den Inseln

Der Altweibersommer ist die beste Gelegenheit, um auf den bretonischen Inseln Robinson zu spielen und dabei die schönsten Sonnenuntergänge zu geniessen. Du erlebst auf dem noch sonnenwarmen Sand unvergessliche Momente. Entfliehe dem Alltag beispielsweise auf Belle-Île, der grössten bretonischen Insel. Das ruhige und friedliche Eiland überrascht mit faszinierenden Landschaften. Darf es eine wildere Umgebung sein? Dann erkunde die Insel Ouessant auf dem Fahrrad. Die «letzten Station vor Amerika» überzeugt mit mildem Klima und pittoresken Landschaften. Oder lassen Dich von der Magie der Blumeninsel Île de Bréhat verzaubern. Fünf Wanderwege stehen Dir zur Verfügung. Und auf jeder Strecke wirst Du den Eindruck haben, als sei die Zeit stehengeblieben.

Auf den bretonischen Inseln kommt Robinson.Stimmung auf. bild: ©Emmanuel Berthier

Feinschmecker-Erlebnisse in Rennes

Gepflasterte Strassen, Concept Stores, Graffiti und Fachwerkhäuser – die bretonische Hauptstadt Rennes hat etwas von einem Lifestyle-Tempel. Tauche ein in dieses süsse Leben. Mit einem Korb in der Hand schlenderst Du über den Marché des Lices, den zweitgrössten Markt Frankreichs, auf dem sich jeden Samstagmorgen 250 Handwerker und Produzenten versammeln. Mit der «Food Tour de Rennes» kannst Du die Stadt auf einem Spaziergang durch die Fussgängerzone auf Feinschmeckerart entdecken und bei sechs Gastronomen die regionalen Spezialitäten geniessen. Kulturell Interessierte lassen sich von einer Stadtführung in Slam-Form faszinieren, sie reicht von Street Art bis Art Deco. Sie schlendern dann durch die Stände, Galerien und Boutiquen, in denen bretonische Designer im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise die Glaskreationen aus Abalone-Schalen von Lucile Viaud.

Die bretonische Hauptstadt Rennes: Lifestyle-Tempel im Westen der Region. bild: ©Jean-Adrien Morandeau

Rosa Cocooning in der Thalasso-Version

Die Bretagne ist ein ideales Reiseziel um abzuschalten und sich zu jeder Jahreszeit einen belebenden Naturkick zu gönnen. Lass Dich in einem Outdoor-Whirlpool treiben oder in einem Premium-Spa von erfahrenen Händen verwöhnen; gönn Dir eine Kur à la carte oder eine Thalasso-Kur im Thalassozentrum Roz Marine («Rose» auf Bretonisch) in Perros-Guirec. Es liegt direkt am Meer und ist kaum zu verfehlen. Eine weitere gute Nachricht: Von hier aus kannst Du die Côte de Granit Rose erkunden, ein aussergewöhnliches Reiseziel mit atemberaubend schönen Landschaften. Ob mit dem E-Bike, zu Fuss oder mit dem Auto, es werden sich herrliche Naturschauplätze, Buchten und wilde Klippen offenbaren.

Tischlein deck dich: Feinschmecker kommen in Rennes auf ihre Kosten. bild: Remedios Valls

Ein Bad in den Wäldern

Die intensiven Farben des «Indian Summer» sind nicht nur den grossen kanadischen Waldgebieten vorbehalten. Wenn der Herbst kommt, erstrahlen auch die bretonischen Wälder in bezaubernden Gelb-, Ocker- und Rottönen. Hier kannst Du die Tierwelt beobachten und den süssen Duft des Unterholzes geniessen, um neue Energie zu tanken.

Mystisch und mythisch zugleich: Die Wälder der Bretagne. bild: Teddy Verneuil, Lezbroz

Im mythische Wald von Brocéliande scheint die Legende um König Artus aufzuleben. Die wunderbare Gegend liegt ganz offensichtlich direkt am Puls der Natur. Das grösste Waldgebiet der Bretagne ist ein wahres Paradies für Wanderer und Naturliebhaber. Im legendären Wald von Huelgoat, dem «bretonischen Fontainebleau», ist es schwierig, sich inmitten der Granitgiganten nicht ganz klein zu fühlen. Nur einen Steinwurf vom Lac de Guerlédan und der Abtei Bon-Repos entfernt liegt mit dem Wald von Quénécan ein weiteres, riesiges Waldgebiet mit bemerkenswerten Naturschauplätzen.