Interessierst du dich für Künstliche Intelligenz und Machine Learning?

Die Applied Machine Learning Days der EPFL bieten praktische Sitzungen und Programmierkurse an, um das Thema zu entdecken oder deine Kenntisse zu verbessern!

Am 26. Oktober organisiert die Applied Machine Learning Days der EPFL – Europas größte Konferenz, die sich den Anwendungen von Machine Learning und Künstlicher Intelligenz widmet – sechs praktische Workshops auf dem EPFL-Campus, die es dir ermöglichen, die Techniken des Machine Learning zu erlernen oder deine Kenntnisse zu verbessern. Diese Workshops werden direkt von der EPFL oder in Zusammenarbeit mit Organisationen wie Dataiku, dem Swiss Data Science Center und Google organisiert. Alle Sitzungen werden in englischer Sprache gehalten.

Bist du an den AMLD Workshops interessiert? Melde dich hier an, um am 26. Oktober auf dem EPFL-Campus oder online an den nächsten Workshops teilzunehmen!

Workshops vom 26. Oktober

PyTorch Hands on Tutorial

Can your AI beat the Turing test?

Active Learning in the Real World

JAX : High-performance ML research

“Back to the Feature” – boost your ML model with (statistical) feature engineering

Predicting customer churn, planning for product returns or answering other time-to-event questions with one generalized framework: an introduction to survival analysis in Python

Ende Oktober und Anfang November werden vier weitere Online-Workshops angeboten, darunter einen am 28. Oktober, der von der EPFL Extension School organisiert wird. Dieser wird zeigen, wie einfache Techniken des Machine Learning eingesetzt werden können, um Projekte rund um die Datenanalyse zu verbessern und effektiver zu gestalten.

Liste der nächsten Online-Workshops der AMLD 2021

Impactful projects brought to life with simple ML techniques – 28. Oktober

– 28. Oktober Machine Learning in Sustainable Finance – 4. November

– 4. November Applied Machine Learning with R – 5. November

– 5. November Towards ethical AI – practical tools for responsible data scientists – 10. November

Termin für AMLD EPFL 2022 festgelegt

Nach einem ‘besonderen’ Jahr mit Online-Programmen und Online-Konferenzen kehren die Applied Machine Learning Days der EPFL im Jahr 2022 für 5 Tage ins SwissTech Convention Center in Lausanne zurück. Mach dich bereit für eine Veranstaltung, die vom 26. bis 30. März 2022 Experten und Enthusiasten des Machine Learning zusammenbringt!