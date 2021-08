Promotion

Häusliche Gewalt gegen Männer - so diskriminieren unser System und das Scheidungsrecht

Es gibt in der Schweiz nicht nur Frauenhäuser, wo Frauen und Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt durch Männer erhalten, sondern auch Männerhäuser; denn auch Männer und Kinder sind Opfer häuslicher Gewalt durch ihre Partnerinnen, Ehefrauen und Mütter. Ganz fair geht es jedoch in diesem Bereich nicht zu und her; zulasten der Kinder. Der Verein «Zwüschehalt» kümmert sich um männliche Opfer häuslicher Gewalt. Der Verein ist nominiert für die Swiss Diversity Awards 2021 am 04. September in Bern.

«Gewalt ist menschlicher Ursache, nicht männlicher oder weiblicher»

«Gewalt ist menschlicher Ursache, nicht männlicher oder weiblicher», weiss Sieglinde Kliemen des Vereins Zwüschehalt, der Männern und Kindern Schutz bietet. Doch unsere Gesellschaft und unser System kennt in diesem Bereich noch keine Gleichberechtigung. Ist es nicht auch an der Zeit, im Scheidungsrecht Chancengleichheit und Fairness einzuführen? Kompliziert wäre dies nicht. Fragen an unseren Gerechtigkeitssinn und vielleicht auch an die Behörden, welche eine Überlegung wert sind.

Staatliche Unterstützung für Frauenhäuser - Männerhäuser gehen leer aus

Der Staat ist grosszügig, wenn es um den Schutz vor körperlicher und psychischer Gewalt geht, und das ist auch gut so. Sieglinde Kliemen hat mehrfach das Gespräch gesucht, mit den Frauenhäusern, der Opferhilfe und der Gleichstellungsbehörde im Kanton Bern: «Der Dialog mit den Frauenhäusern, der Versuch, eine Allianz zu bilden, ist stets gescheitert. Wir werden, so zeigt es sich mir, als Konkurrenz wahrgenommen, als jene, die gegen Frauen kämpfen. Dabei geht es um den Schutz aller vor häuslicher Gewalt!»

Weshalb erhalten Frauenhäuser Subventionen und Unterstützung, während Männerhäuser leer ausgehen und sich selbst über Spenden finanzieren müssen? Weshalb kämpfen Frauenhäuser gegen Männerhäuser, wenn es doch beidem um die Verhinderung und den Schutz vor häuslicher Gewalt geht? Verfolgen nicht beide dieselben Ziele?

Das Kind braucht eine Mutter

Ja. Immer und ausnahmslos? Aber braucht das Kind nicht auch den Vater? Ist denn die Mutter mehr wert als der Vater? Auch wenn die Mutter zu physischer und psychischer Gewalt neigt und das Kind geschützt werden müsste? Die Ursache dieses Bildes in der Gesellschaft, aber auch bei Behörden und Einsatzkräften ist historisch gewachsen, jedoch nicht mehr zeitgemäss, so Sieglinde Kliemen: «Das Rollenverständnis ist tief in unserer Gesellschaft verankert: der Mann ist stark, die Frau schwach, er stets Täter, sie stets Opfer. Durch diese Brille stehen wir der Realität nicht sachlich gegenüber.»

Weshalb schaffen wir es nicht, die Fakten objektiv zu betrachten und zu analysieren? Welche Vorurteile beeinflussen unsere Wahrnehmung und unser Handeln? Für wen hat dies Konsequenzen?

Psychische Gewalt geschützt durch den Staat

Während Männer eher zu physischer Gewalt neigen, tendieren Frauen zu psychischer Gewalt und das geschützt durch die Praktiken des Rechtsstaates und das Scheidungsrecht, so Sieglinde Kliemen: «Du siehst deine Kinder nie mehr, wenn du dich scheiden lässt. Ich nehme dich finanziell aus, dann bist du am Ende», so klingt es allzu oft und so sieht auch die Rechtsprechung aus. «Unter diesen Drohungen, dem anschliessenden Kampf, der Scheidung und den andauernden Auseinandersetzungen zwischen den Eltern leiden insbesondere die Kinder: sie werden zum Spielball, zum Mittel zum Zweck im Kampf zweier Erwachsener, in einem System, das anfänglichen Drohungen Nachdruck verleiht und eine ungleiche Ausgangslage schafft.»

Ist es nicht Aufgabe unseres Systems, in solchen Konflikten neutral zu bleiben, zu schlichten, zu entschärfen, Chancengleichheit zu schaffen? Geht nicht der Schutz der Kinder vor? Sollte dieser nicht im Interesse aller liegen: des Staates, der Gesellschaft und ganz besonders der Eltern?

Podcastfolge mit Sieglinde Kliemen: