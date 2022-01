bild: ©Switzerland Tourism / Martin Maegli

Promotion

Wie #Swisstainable bist du drauf?

Was uns lieb ist, das soll bleiben! Die Schweizer Natur verwöhnt uns ganz schön mit pudrigen Bergen und einem glitzernden Winterwonderland. Gerade jetzt spüren wir ihre Kraft besonders. Und machen lange Gesichter, wenn der erhoffte Schnee mal fehlt oder im Januar schon die Erdbeeren spriessen. Höchste Zeit für mehr Swisstainability!

Zusammen geht’s.

Alleine können wir die Welt nicht ändern. Aber wir können alle irgendwo anfangen. Mit kleinen Schritten, die Spass machen. Willst du gleich loslegen? Dann sei diesen Winter mal ganz bewusst unterwegs. Geniess die Natur nah und ursprünglich, zum Beispiel bei einer Schneeschuhtour oder Winterwanderung - off the beaten track! Logo, dass du mit unserem super ÖV an- und abreist. Übrigens: Je länger du bleibst, desto nachhaltiger. Warum nicht gleich ein verlängertes Wochenende einlegen? Das lohnt sich auch erholungstechnisch und du bist nachher total entspannt.

Du willst nur deinen Fussabdruck im Tiefschnee hinterlassen?

Bestens. Dann achte darauf, möglichst lokal zu konsumieren. Eine feine Gerstensuppe in der Beiz am Wegrand oder eine regionale Spezialität aus der Dorfbäckerei? Das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch die einheimischen Wirtinnen, Bäcker und Hoteliers. Voll Swisstainable, voll win win.

bild: schweiz tourismus

Neugierig geworden?



Swisstainable ist die Nachhaltigkeits-Initiative von Schweiz Tourismus. Gemeinsam mit der Branche und unseren Gästen setzen wir uns dafür ein, dass die Schweiz zum nachhaltigsten Reiseland der Welt wird. Wir sind schon gut, aber es geht noch besser! Mehr Infos und nachhaltige Reisetipps für die Schweiz findest du hier