bild: Ante Festival © Andrin Fretz

Promotion

Naturidylle und Kulturzauber: Entdecke Winterthur

In Winterthur ist alles zu Fuss oder mit dem Velo wie die Einheimischen einfach erreichbar. Ob einer der vielen Pärke, die wunderschön charmante Altstadt oder eines der unzähligen hochkarätigen Museen. Mit der Villa Flora hat nach einer zehnjährigen Schliessung und Umbauphase eine richtige Kunstperle kürzlich ihre Tore endlich wieder geöffnet.

bild: Villa Flora © Sarah Rittmann

Mit der Wiedereröffnung der Villa Flora in diesem Frühling hat das lange Warten vieler Kunst- und Kulturinteressierten endlich ein Ende. Einige Gemälde, die während des Umbaus als Leihgabe in anderen Einrichtungen dieser Welt zu sehen waren, haben nun ihren Weg zurück in ihre Heimatstadt Winterthur gefunden. Mit der Ausstellung «Meisterwerke von Cézanne, van Gogh und Manet zurück in Winterthur» hat das Museum seine Tore endlich wieder im frischen Kleid eröffnet.

Van Gogh, Picasso & Caspar David Friedrich

bild: Kunstmuseum am Stadthaus © Switzerland Tourism / Melanie Duchene

Neben der Villa Flora darfst du dir auch die Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» und das Kunst Museum Winterthur nicht entgehen lassen. Beide Einrichtungen bergen einen Schatz, der vom Barock bis heute in die Gegenwart geht und dabei Grössen wie Vincent Van Gogh, Caspar David Friedrich oder Pablo Picasso beinhaltet.

Auch am Fotozentrum bestehend aus der Fotostiftung Schweiz und dem Fotomuseum Winterthur führt kein Weg vorbei, wenn du richtig in Kultur und Kunst eintauchen willst. Das Fotomuseum befindet sich derzeit im Umbau, jedoch zeigt die Fotostiftung in vier bis sechs Ausstellungen pro Jahr aktuelle und historische Fotografie.

Eine köstliche Verschnaufpause

bild: Genuss und Shopping © Ivo Scholz

In der historischen Altstadt Winterthurs wirst du vom charmanten Flair der Stadt richtig eingenommen. Zwischen kleinen feinen Boutiquen und bekannten Ladenketten finden sich leckere Gelaterias. Ein perfekter Zwischenstopp, um zu pausieren und die Eindrücke von deinem Museumsbesuch zu verarbeiten. Danach ein gemütlicher Spaziergang durch die Gassen der Altstadt, denn es ist die grösste zusammenhängende Fussgängerzone der Schweiz und du wirst unzählige hübsche Ecken finden, um dich auf einer Parkbank oder in einem Café niederzulassen. Die Altstadt ist lebendig mit einer doch sehr entspannten Atmosphäre, weil ihre Bewohner und Bewohnerinnen den alten Gemäuern Tag für Tag Leben einhauchen.

Umwerfende Aussichten

In Winterthur sind auch grüne Oasen, Parks und Wiesen nicht weit. Empfehlenswert ist das «Bäumli», Winterthurs beliebtester Aussichtspunkt. Im Park hast du über den Rebhängen des Goldenbergs einen umwerfenden Blick über die ganze Stadt und eine fantastische Sicht auf die Alpen. Das «Bäumli» erreichst du über einen der herrlichen Spazierwege oder eine 425 Meter lange Treppe.

bild: Wunderbrücke Technorama © Switzerland Tourism / Silvano Zeiter

Wer lieber nicht so hoch hinaus, aber trotzdem viel erleben will, ist im «Technorama Draussen» genau richtig. Dort kannst du über dreissig Outdoor-Attraktionen entdecken, dabei viele verblüffende Naturphänomene erleben und zwischendurch neue Energie bei einem gemütlichen Picknick tanken. Das Herzstück ist die 130 Meter lange Wunderbrücke. Sie bietet atemberaubende Aussichten, beherbergt eine Reihe von beeindruckenden Exponaten und ist ein Meisterwerk der Architektur- und Ingenieurskunst.

Winterthur im Musikfieber

bild: Afro-Pfingsten © Basil Tulinski

Winterthur ist rundum bekannt für seine Musikfestivals und mit dem Frühling stehen auch schon die ersten Festivals in den Startlöchern, die die Herzen aller Musikliebhaber:innen zum Tanzen bringen.

Die Afro-Pfingsten lassen die ersten Klänge ertönen und verwandeln die ganze Stadt während der Pfingsttage vom 15. bis zum 22. Mai 2024 in eine interkulturelle Begegnungszone und zelebrieren mit vielseitigem Programm die Vielfalt der Afro-Kulturen. Auf der Aussichtsterrasse «Bäumli» findet vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2024 das Musikfestival ANTE statt, wo mit einem bemerkenswerten Programm aufgewartet wird. Von einer grandiosen Aussicht umhüllt kannst du dich im intimen und persönlichen Rahmen von den Rhythmen und Klängen tragen lassen.

bild: Winterthurer Musikfestwochen © Andrin Fretz

12 Tage, 7 Bühnen, 100 Acts im Herzen der Altstadt – das sind die schweizweit bekannten Winterthurer Musikfestwochen vom 7. bis zum 18. August 2024. Auf dem Programm stehen internationale Newcomerinnen und Newcomer und Schweizer Musik. Dabei ist es dem Festival ein Anliegen, den Nachwuchs zu fördern und ein Rahmenprogramm für Gross und Klein zu bieten. In einem sind die Winterthurer Musikfestwochen einfach unschlagbar: Neun Tage bieten sie kostenloses Programm!