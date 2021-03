Promotion

Diese zwölf Süssigkeiten bringen dich direkt in deine Kindheit zurück

Der Sommer rückt näher, und damit die Erinnerungen an endlos scheinende Nachmittage in der Badi oder in die Familienferien am Meer. Der Höhepunkt dieser glücklichen Tage? Das war natürlich der Gang zum Kiosk, wo wir leuchtenden Augen unser Taschengeld verpasst haben. Um diese Zeit aufleben zu lassen, stellen wir dir zwölf Retro-Süssigkeiten vor, die nicht nur deine Nostalgie wecken, sondern auch deinen Gaumen explodieren lassen. Das Beste daran: Du kannst sie noch heute auf Sweets.ch kaufen!

Dieser Inhalt wurde von Family Commerce AG verfasst

bild: Family Commerce AG

So schnell wie mit diesem Klassiker kehrst du sonst kaum in deine Kindheit zurück: Packung aufreissen, Zuckerstange auspacken und benetzen, in das Brauspulver mit den Geschmäckern Orange und Kirsche tunken, abschlecken. Augen schliessen und das Prickeln auf der Zunge geniessen.

Hier geht's zum Produkt.



bild: family commerce ag

Diese Kippe schadet deiner Gesundheit nicht – und schmeckt ausserdem gleich noch besser. Paffen geht übrigens auch: Bläst man in die Kaugummi-Zigi, steigt Rauch aus Puderzucker auf. Das perfekte Accessoir für Kids, die sein wollten wie der Cowboy aus der Marlboro-Werbung – damals, als es noch Zigarettenwerbung gab.



Hier geht's zum Produkt.



bild: family commerce ag

Während die Jungs mit dem Paffen von Kaugummi-Zigaretten beschäftig waren, konnte man als Mädchen mit dem Traubenzucker-Lippenstift schon mal einen Vorgeschmack auf das Leben als Frau erleben. Besonders praktisch: Wie die echten Vorbilder konnte man den Lippenstift wieder schliessen und später wieder mal daran schlecken.

bild: family commerce ag

Waren die Entwickler dieses Produktes auf einem Zucker-High, als sie einen Lolli in Fussform entwarfen? Wir wissen es nicht. Was wir wissen: Der Fuss-Lolli wurde schnell zum Kultprodukt. Denn das Brausepulver, das dem Fuss-Lolli beiliegt, sorgt auf deiner Zunge für eine regelrechte Explosion.

bild: family commerce ag

Das war etwas für Kids mit Kunstsinn: Der zuckersüsse Erdbeer-Lolli mit integrierter Flöte. Verschiebt man das Röhrchen, kann man auf der Lolli-Flöte sogar unterschiedliche Töne spielen. Und damit erst ein Liedchen zum Besten geben, bevor die Flöte im Magen landete.

bild: family commerce ag

Wer eher kriegerisch unterwegs war, stattete sich am besten am nächsten Kiosk mit einer Batterie Bazooka Pops aus. Den Rest erledigte das Feuerwerk der Geschmacksrichtungen Cola, Erdbeer oder schwarze Johannisbeere im Mund.

bild: family commerce ag

In der Kindheit war es eine harte Währung – sozusagen der Dollar der Klassenlager und Badis: Carambar-Stängel. Kein Wunder, sie waren lange haltbar und schmeckten einfach herrlich nach Caramel. Heute sind die süssen Stangen auch in den Geschmäckern Cola, Zitrone, Erdbeer, Himbeer und sogar als leicht saures «Atomic» erhältlich.

bild: family commerce ag

Sie ähnelten den Tabletten, die Oma und Opa auch zuhause hatten. Aber im Unterschied zu ihnen schluckten wir sie mit Freude. Gemäss Bedienungsanleitung sollte man die Tiki Brausen zwar im Wasser auflösen. Aber alle wussten, dass die Tabletten viel besser schmeckten, wenn man sie direkt auf die Zunge legte. Vor allem, weil diese danach in allen Regenfarben leuchtete!

bild: family commerce ag

Zugegeben, Kaugummi aus einer Tube wirkt auf den ersten Blick etwas seltsam. Aber kaum drückt man die süsse Masse direkt in den Mund, fragt man sich, wieso nicht früher jemand auf die Idee gekommen ist. Endlich eine Zahnpasta, die Spass macht!

bild: family commerce ag

Das war endlich mal Süssigkeit, über welche weder unsere Eltern noch unsere Grosseltern die Stirn runzelten. Denn die kultigen Cola-Fröschli – eine Basler Erfindung – haben sich seit der Lancierung 1938 nicht geändert! Das Schönste daran: Auch heute kennt jedes Kind noch die süssen Tierchen. Manche Dinge sind einfach unsterblich.

bild: family commerce ag

Dies ist war eine der Süssigkeiten, die, zumindest optisch, einer echten Frucht ziemlich nahe kam: Man biss in das zuckrige, rote Fruchtfleisch, schloss die Augen und stellte sich vor, dass doch alle Früchte – und alles Gemüse – so unwiderstehlich gut schmecken würde.

bild: family commerce ag

Es war das ULTIMATIVE Dilemma: Wollte man die hübsche Uhr aus Traubenzucker-Bonbons noch eine Weile am Handgelenk tragen? Oder wollte man sie, Stück für Stück, naschen? Einen Vorteil hatte Candy Watch: Mit den vielen Traubenzucker-Bonbons konnte man die belohnen, die nett zu einem waren. Die anderen kriegten keines.

