Bild: FFHS

Genoni oder Galmarini: Wer ist der bessere Multitasker?

Snowboarder Nevin Galmarini und Eishockey-Goalie Leonardo Genoni sind beide Profisportler und gleichzeitig Studenten. Die beiden jonglieren ihre Karriere, Familie und ein Studium − auch wenn es manchmal eine spezielle Challenge ist.

Dieser Inhalt wurde von der Fernfachhochschule Schweiz verfasst.

Mit Kids im Lockdown und dann noch ein Studium neben der Sportkarriere auf die Reihe bringen? Nevin Galmarini kennt diese Herausforderung. Der Vater von kleinen Zwillingen absolviert einen Master an der FFHS und lernt oft zu Hause, was dem Olympiasieger manchmal schier unlösbare Multitasking-Skills abverlangt. Gut, wenn man in solchen Situationen einen Studienkollegen anrufen kann, der genau das gleiche durchmacht. Denn selbst Leonardo Genoni, selber dreifacher Vater, hat nicht immer alles im Griff, wie das Video zeigt.

«Ohne die FFHS hätte ich nicht studieren können», gibt EVZ-Goalie Leonardo Genoni unumwunden zu. Nach seinem Bachelor und Master in Wirtschaft hat er mittlerweile sein drittes Studium in Angriff genommen. Auch Galmarini hat bereits seinen Bachelor in Betriebswirtschaft an der FFHS absolviert: «An der FFHS ist die Präsenzzeit auf ein Minimum beschränkt. Dank E-Learning und guter fachlicher Betreuung können wir den Grossteil des Stoffes online lernen». Mit der Option, auch den Präsenzteil und die Prüfungen rein online zu absolvieren, sind viele Studiengänge an der FFHS auch auf Profisportler und Berufstätige ausgerichtet, die viel im Ausland tätig sind.

Bild: ffhs

