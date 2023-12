bild: Phil & Jones | Luzern Tourismus

Heisse Tipps für einen coolen Winter: Gewinne dein Winterabenteuer

Bereit für eine Expedition ins Winterwunderland? Hier gibt es aussergewöhnliche Winterangebote, die Action und Entspannung perfekt vereinen. Und das Beste daran? Du hast die Chance, eines dieser fünf Winterabenteuer zu gewinnen.

Ganz nach dem Motto «Ohne Schweiss kein Preis» erwarten dich diesen Winter aussergewöhnliche Aktivitäten in der Region Luzern-Vierwaldstättersee. Mit unseren Erlebnis-Kombinationen kannst du dich zuerst sportlich richtig austoben und dich anschliessend für deine Anstrengungen belohnen. Und mit etwas Glück gewinnst du eines dieser fünf Winterangebote:

Skifahren & Wellness

Skifahren ist der Klassiker des Wintersports und ein echtes Ganzkörper-Workout. Wie stark deine Muskeln sind, kannst du im Skigebiet Engelberg-TITLIS beweisen. Die Talabfahrt hat es in sich. Mit 2'000 Höhenmetern und zwölf Kilometern zählt sie zu den längsten der Welt. Erholung für deine brennenden Oberschenkel wartet dann im Wellness & Spa Eienwäldli. Der warme Pool und die Sauna sind nach einem solchen Tag genau das Richtige.

bild: Phil & Jones | Luzern Tourismus

Pistenrausch & kulinarische Höhenflüge

Wie schwungvoll du die Pisten runterfährst, kannst du auch in Sörenberg zeigen. Dort locken die rasante Abfahrt vom Brienzer Rothorn und die winterlichen Moorwälder der UNESCO Biosphäre. Deinen Preis für die schnellste Abfahrt kannst du dir dann im Tal aussuchen. Lust auf Burger, Fondue oder doch direkt Après-Ski? Die Restaurants in Sörenberg bieten dir alles, was das Herz und der knurrende Magen begehren.

bild: Phil & Jones | Luzern Tourismus

Yoga & Brunch

Nicht nur auf der Piste kommst du im Winter ins Schwitzen – auch eine Yogastunde verspricht ein intensives Muskeltraining. Bei Yoga meets Weggis kannst du dich in den unterschiedlichen Yoga-Positionen üben und anschliessend mit einem leckeren Frühstück stärken. So tankst du auf allen Ebenen neue Energie. Und der Blick auf die verschneiten Berge gibt es hier auch.

bild: Phil & Jones | Luzern Tourismus

Sonnen-Fitness & innere Wärme

In den vielen kleinen Skigebieten in Uri kannst du zwar super Skifahren, aber die wahre Herausforderung erwartet dich beim Sonnenbaden. Hier kommst du so richtig ins Schwitzen, wenn du deinen Liegestuhl ständig neu positionieren musst, um der Sonne zu folgen. Ein echtes Workout für Rücken und Bizeps! Doch nach der schweisstreibenden Anstrengung wartet die Belohnung: erlesene Tropfen aus den Urner Brennereien.

bild: Luzern Tourismus | Laila Bosco

Spaziergang & Lichtzauber

Auch in der Stadt wird es im Winter sportlich, wenn das Lilu Lichtfestival Luzern die Sehenswürdigkeiten und Gassen in buntes Licht taucht. Am besten erkundest du die magische Atmosphäre bei einem Spaziergang. So staunst du über den Lichterglanz und deine Schrittzahl. Lass dich inspirieren, erreiche neue Schrittzähler-Höchstleistungen und belohne dich am Ende mit einem (alkoholfreien) Drink an der Lilu Bar.

bild: Lilu Lichtfestival Luzern | Laila Bosco

Gewinnspiel

Lust auf den Winter bekommen? Mach jetzt mit bei unserem Gewinnspiel und gewinne eines der fünf Winterkombinationen für dich und deine Begleitung. Jedes Gewinnpaket beinhaltet ausserdem eine Hotelübernachtung inklusive Frühstück in der Region Luzern-Vierwaldstättersee. Zusätzlich übernehmen wir eure Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus der Schweiz und schenken euch den Tell-Pass für 2 Tage. Damit geniesst ihr während eurem Besuch freie Fahrt mit Bahn, Bus, Schiff und zahlreichen Bergbahnen in der Zentralschweiz. Worauf wartest du noch?