So macht dich dein Wechselgeld reich

Dein Portemonnaie spannt wie die Hose nach dem Chinoise? 😥 Dann mach aus Zitronen Limonade: Investiere dein Wechselgeld bei jeder Zahlung und spare so ein kleines Vermögen. Diese App macht’s möglich.

Du kennst es bestimmt: Dein Portemonnaie füllt sich bei jedem Einkauf unaufhaltsam mit Wechselgeld, bis das Münz irgendwann in dein lustiges Sparsäuli aus Kindheitstagen wandert und das Spiel von vorne beginnt. Vielleicht hast du dich bei diesem Ritual auch schon einmal gefragt: Verdränge ich bald Christoph Blocher von der Bilanz-Liste der 300 reichsten Schweizer:innen? Oder braucht es am Wochenende noch eine Runde Cappuccinos mehr?

Tatsächlich unterschätzt man das Potential dieses Sparrituals gewaltig: Im Verlauf deines Lebens kommt dabei genug für einen Kleinwagen zusammen. Sparst du dein Wechselgeld nicht einfach, sondern investierst es langfristig, wird daraus sogar noch viel mehr. Dann gönnst du dir keinen Fiat, sondern einen Tesla - mit Wechselgeld. Hört sich kompliziert an? Ist es aber nicht: Denn genau diesen genialen Trick bietet die Anlage-App von Kaspar&. Aber der Reihe nach.

So viel Wechselgeld sparst du in deinem Leben

Gemäss dem Swiss Payment Monitor tätigen Schweizer:innen im Schnitt knapp zwei Einkäufe pro Tag. Wenn man davon ausgeht, dass wir in der Regel auf den nächsten Franken aufrunden – also beispielsweise auf CHF 5 für einen Kaffee, der CHF 4,20 kostet -, ergeben sich durchschnittlich 50 Rappen Wechselgeld pro Transaktion.

Bei zwei Transaktionen pro Tag entsteht so Wechselgeld von einem Franken. Im Monat also rund 30 Franken, im Jahr 360 Franken. Von der Volljährigkeit bis zur Pensionierung kommt so eine erstaunliche Summe von 16’920 Franken zusammen. Und damit genug für einen nagelneuen Fiat 500. Oder für drei bis vier Quadratmeter von Christoph Blochers Garten.

Das ist ein Anfang. Wenn du allerdings richtig etwas aus deinem Wechselgeld machen möchtest, lässt du es nicht einfach herumliegen, sondern du investierst es regelmässig. Dann wird daraus schnell ein Tesla. Oder ein kompletter Parkplatz in Herrliberg. Je nach Geschmack halt. All das ermöglicht dir neuerdings die Schweizer Anlage-App von Kaspar&.

Du möchtest auch mehr machen aus deinem Wechselgeld? Kaspar& bietet dir ein kostenloses Konto, eine Karte und das Investieren ab einem Franken. Der Clou: Bei jeder Zahlung mit der Kaspar& -Mastercard wird automatisch auf den nächsten Franken aufgerundet und das Wechselgeld kostengünstig und nachhaltig für dich in Anlagefonds investiert.Bei Kaspar& läuft noch kurze Zeit eine Winteraktion. Profitiere neben einem geschenkten Startguthaben von einem kostenlosen Konto, deiner personalisierten Kaspar& -Mastercard und beginne sofort damit, dein Wechselgeld für deine Träume arbeiten zu lassen.

Genialer Trick: Investiere dein Wechselgeld!

Das gute alte Sparsäuli hat nämlich ein Problem: Es ist saumässig gefrässig. Das ersparte Wechselgeld liegt darin einfach nur herum und wird über die Jahre von der Inflation aufgefressen. In der Realität wird der Fiat 500 so schnell zum Lastenvelo. Um das zu verhindern, gibt es aber einen bestechenden Trick: das Wechselgeld investieren. Dadurch wird das Ersparte nicht nur vor Inflation geschützt, es vervielfacht sich sogar langfristig.

«Aus Wechselgeld können bis zu 100‘000 Franken werden»

Und genau diese Idee hat Kaspar& mit einer App in die Realität umgesetzt: Kaspar& bietet ein kostenloses Konto, eine Karte und das Investieren ab einem Franken. Der Clou: Bei jeder Zahlung mit der Kaspar&-Mastercard wird automatisch auf den nächsten Franken aufgerundet und das Wechselgeld kostengünstig und nachhaltig für dich in Anlagefonds investiert.

Kaufst du dir mit der Kaspar&-Karte den Kaffee für 4,20 Franken, rundet die App automatisch auf fünf Franken auf und das Wechselgeld von 80 Rappen wird für dich professionell mit Anlagefonds investiert und verwaltet. So tust du dir bei jedem Kauf doppelt etwas Gutes. Und das Beste dabei: Alles passiert einfach so. Ganz nebenbei.

Die Wirkung des Wechselgeld-Investierens ist dank Zinseszinseffekt enorm: Bei einer üblichen jährlichen Aktienmarktrendite von 6 Prozent werden aus 30 Franken Wechselgeld pro Monat nicht mehr 16‘920 Franken, sondern ganze 89‘621 Franken. Damit düst du als Pensionär:in locker flockig in deinem neuen Tesla Model Y in Herrliberg herum oder feierst dort Parkplatz-Parties mit deinen Freunden.

Sparen für die Kinder, 3a und alle anderen Ziele im Leben

Falls du in deinem Leben noch ein paar andere Träume und Ziele hast – oder einfach grössere Beträge anlegen möchtest -, hilft dir Kaspar& auch dabei. Denn 30 Franken pro Monat sind zwar ein guter Anfang, sichern aber noch nicht deine Vorsorge oder die Ausbildung deiner Kinder. Deshalb bietet die Kaspar& App die einzigartige Möglichkeit, beliebig viele Anlageziele zu eröffnen. Und diese dann einfach und zuverlässig mit dem angesammelten Wechselgeld, regelmässigen Sparplänen oder flexiblen Einmalzahlungen zu erreichen. Das alles schon ab 1 Franken und zu einer der günstigsten Gebühren im Markt.

Dadurch sparst du parallel für die Säule 3a, deiner Kinder, eine Weltreise oder die erste eigene Wohnung. Kaspar& stellt für jedes deiner Ziele eine professionelle, nachhaltige Anlagestrategie zusammen und kümmert sich um den Rest.

Das Ziel von Kaspar& ist es dabei, dir ein etwas stressfreieres Finanzleben zu ermöglichen. Dazu gehört neben dem gezielten und langfristigen Investieren vor allem auch eines: Vertrauen in das eigene Finanzwissen. Kaspar& bietet dir deshalb auch alles, was du brauchst, um selbst zum Finanzprofi zu werden: Auf dem kostenlosen Wissensportal erfährst du dank Crash-Kurs, Live-Webinaren und spannenden Beiträgen alles, was es übers Investieren zu wissen gilt.



Und so funktioniert’s

Die Kaspar&-App ist im App Store und im Google Play Store kostenlos verfügbar. Die Anmeldung erfolgt voll digital in nur 10 Minuten. Ganz ohne Papierkrieg oder lästigen Video-Call. Das Einzige, was du dazu brauchst, sind dein Handy und ein Ausweisdokument. In wenigen Schritten hilft dir Kaspar& dann, deinen Anlagetyp zu bestimmen und dein Konto zu eröffnen. Sobald du zum ersten Mal Geld auf dein Konto eingezahlt hast, erhältst du deine personalisierte Kaspar&-Mastercard und du beginnst, bei jeder Zahlung dein Wechselgeld zu investieren. Daneben hast du auch die Möglichkeit, Geld, welches du lieber sparen als ausgeben möchtest, flexibel oder mit einem Sparplan zu investieren, um deine kleinen und grossen Träume zu verwirklichen.