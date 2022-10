Wer sich für eine Versicherung bei SWICA interessiert, kann seine Prämie im Prämienrechner bequem selbst berechnen. In nur wenigen Klicks erhält man eine Offerte für das Versicherungspaket, das am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Die Rabatte mit dem BENEVITA-Bonusprogramm werden dabei direkt berechnet und von der Prämie abgezogen. Und die Grundversicherung kann sogar online abgeschlossen werden.

Die Ärztinnen und Ärzte und medizinischen Fachpersonen der Telemedizin santé24, dem Telemedizinanbieter von SWICA, bieten kostenlos und rund um die Uhr medizinische Beratung sowie weitere Extras: «SWICA-Versicherte profitieren auch von Spezialsprechstunden etwa von Ernährungs- und Bewegungsberatungen, Kopfwehsprechstunden oder Beratungen bei Schlafstörungen und psychischen Problemen», so die leitende Ärztin Dr. Silke Schmitt Oggier.

So profitieren SWICA-Versicherte beispielsweise von folgenden zwei Vorteilen:

Erneut wurde SWICA in unabhängigen Vergleichen 2022 von K-Tipp, Bonus.ch, Comparis und AmPuls auf den 1. Platz für beste Kundenzufriedenheit unter den grossen Schweizer Krankenversicherungen gewählt.

«SWICA hat am meisten sehr zufriedene Kunden»

Die perfekte Krankenversicherung bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zuverlässige Unterstützung in jeder Lebenslage. Fragt man die Versicherten, erfüllt SWICA diese Punkte am besten. Warum?

