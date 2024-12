Promotion

KULINARISCHES ERBE: RACLETTE DU VALAIS AOP - VOM LOKALEN BAUERNGERICHT ZUM WELTWEITEN GENUSS

Es ist ein Jahr der Feierlichkeiten für Raclette du Valais AOP, das 450 Jahre Raclette und das 15-jährige Bestehen seiner Sortenorganisation zelebriert. Das Original ist mehr als ein Gericht, das zahlreiche Gaumen erfreut, es ist die Inkarnation der Geselligkeit, des Teilens, es ist die Walliser Atmosphäre, die sich bei Ihnen zu Hause einlädt. Wie könnte man das ablehnen?!

Raclette du Valais AOP: Das Original – Das Symbol des kulinarischen Erbes und der Walliser Gemütlichkeit

Wenn es draussen kühler wird, der erste Schnee die Gipfel der Walliser Bergwelt bedeckt und die Abende länger werden, gibt es kaum etwas Schöneres, als sich im Kreise der Liebsten um den Tisch zu versammeln und Raclette du Valais AOP, das Original, zu geniessen. Dieses traditionelle Gericht aus den schönsten Ecken unserer Alpen verkörpert weit mehr als nur ein Essen – es ist der Inbegriff von Gemütlichkeit, Verbundenheit und heimatlichem Genuss. Von einem Bauerngericht, das vor 450 Jahren entstand, ist das Raclette zu einem kulinarschen Erbe der Schweiz aus dem Wallis geworden, das jetzt in der ganzen Welt bekannt ist ! Die Bezeichnung „Raclette du Valais“ / „Walliser Raclette“ ist seit 2007 geschützt und seine Sortenorganisation feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen.

Genuss pur – Das Original braucht kein Gewürz

Der einzigartige Geschmack des Raclette du Valais AOP entsteht auf natürliche Weise. Hergestellt aus frischer, naturreiner Rohmilch aus der Alpen braucht das Original keine zusätzlichen Gewürze, um seinen vollen Geschmack zu entfalten. Ein Geschmack, der gleichzeitig frisch und vollmundig ist, eine zart schmelzende Konsistenz und der unverkennbare Duft machen das Raclette zu einem echten Highlight in der kalten Jahreszeit, und sogar das ganze Jahr über! Dank der reichen und vielfältigen Flora der Walliser Berge und Alpen enthüllt jeder Laib am Ende des Reifungsprozesses eine einzigartige Aromenpalette. Und mit jedem Bissen spürt man die Liebe und das handwerkliche Können, das in jedem Laib gesteckt wird.

Eine von der Natur und den Wallisern hergestellte Lebenskunst

Was macht Raclette du Valais AOP so besonders? Es ist die Herkunft! Nur Käse, der aus den Wallis stammt und nach traditionellen Methoden hergestellt wird, darf diese geschützte Ursprungsbezeichnung (AOP) tragen. Die Kühe, die auf saftigen Berg- und Alpwiesen grasen, liefern die Grundlage für diesen einmaligen Käse. Die Natur, die Höhenlage und das handwerkliche Können der Käserinnen und Käser sorgen dafür, dass dieser Käse nicht nur ein Produkt, sondern ein echtes Stück Walliser Kultur ist.

Raclette – Ein Fest für die Sinne und die Seele

Ob als klassisches Raclette, bei dem der Käse direkt vom Laib gestrichen wird, oder in den Pfännchen geschmolzen – Raclette du Valais AOP bringt Menschen zusammen. Es geht um mehr als nur um Essen : Es ist das gemeinsame Erlebnis, das Lachen, die Gespräche und die Wärme, die der Käse und dessen Genuss entfacht. Familien, Freunde und Nachbarn kommen zusammen, um die einfachen, aber kostbaren Momente des Lebens zu geniessen.

Ein Stück Heimat auf dem Teller

Wenn der geschmolzene Käse neben den dampfenden Kartoffeln fliesst, wenn der Tisch von fröhlichem Stimmengewirr erfüllt ist und das Feuer im Kamin knistert, bietet uns das Original ein Geschmackserlebnis. Hierzu kommt ein Gefühl von Heimat, von Vertrautheit und Geborgenheit. Raclette du Valais AOP bringt diese besondere Stimmung direkt nach Hause und macht jedes gemeinsame Essen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mit Raclette du Valais AOP, das Original, kehrt ein Stück der Walliser Alpen in die eigenen vier Wände zurück – ein Stück Genuss, ein Stück Natur, ein Stück Heimat.