Promotion

Drei Gründe, warum Indonesien viel mehr ist als Palmöl



Promotion

Drei Gründe, warum Indonesien viel mehr ist als Palmöl

Geht es beim Abkommen mit Indonesien, über das wir am Sonntag entscheiden, wirklich nur um Palmöl? Oder war da noch was anderes?

Dieser Inhalt wurde vom Komitee «Ja zum Abkommen mit Indonesien» verfasst.

Seit 50 Jahren hat die Schweiz über kein Freihandelsabkommen mehr abgestimmt. Kein Wunder: Die Abkommen sind umfangreich und komplex. Bisher wurden sie vom Parlament in Bern begutachtet und vom Bundesrat unterschrieben. Diesmal ist es anders. Doch anstatt über die Vor- und Nachteile einer engeren Partnerschaft mit Indonesien zu diskutieren, streiten wir seit Wochen über Palmöl. Drei Gründe, warum das am Thema vorbeizielt:

Ein aufstrebendes Land mit junger Bevölkerung

Indonesien ist riesig. Fast 270 Millionen Menschen bevölkern die 17'000 Inseln. Und für sie geht es seit geraumer Zeit aufwärts. 2019 ist die Wirtschaft um 5 Prozent gewachsen. Und weil die Hälfte der Indonesierinnen und Indonesier unter 30 Jahre alt ist, verfügt das Land über ein enormes Potenzial an jungen Arbeitskräften. Einige Schweizer KMU haben das gemerkt und sind vor Ort, um mit ihren Produkten vom Inselstaat aus den asiatischen Markt zu erobern. Sie haben im Land bereits 50'000 Jobs geschaffen. Mit dem Abkommen könnten es noch viel mehr sein.

Wir importieren vieles, aber fast kein Palmöl

Die Schweiz importiert aus Indonesien vor allem Bekleidung, landwirtschaftliche Produkte und Maschinen. Palmöl spielt dabei eine Nebenrolle: Nur einer von 700 Frachtcontainern aus dem südostasiatischen Land ist damit befüllt. Es ist ziemlich absurd, das Abkommen auf genau diesen einen Container zu reduzieren, zumal Indonesien künftig vermehrt andere Dinge exportieren will. Dazu sind viele wirtschaftliche Reformen angestossen worden. Was es nun braucht, sind Investitionen, vor allem in die Infrastruktur, in erneuerbare Energien, das Bildungssystem oder den Bürokratieabbau – alles Bereiche, in denen Schweizer Unternehmen wertvolle Beiträge leisten können, wenn man ihnen den Zugang vereinfacht.

Aufbau auf einer langen Zusammenarbeit

Bereits 1863 hat die Schweiz ein Konsulat in Jakarta eröffnet (damals hiess die Stadt noch Batavia). Dieses Jahr feiern die beiden Länder das 70-jährige Bestehen ihrer offiziellen diplomatischen Beziehungen. Solche bestehen auch über die Entwicklungszusammenarbeit. Die Schweiz unterstützt Indonesien seit Jahrzehnten im Bereich der Berufsbildung, der Effizienz der öffentlichen Verwaltung oder der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Nicht zuletzt deshalb hat die Regierung eingewilligt, im Abkommen mit der Schweiz erstmals strenge Nachhaltigkeitsstandards zu verankern.

Natürlich ist nicht alles perfekt an dieser Partnerschaft. Aber das Abkommen ist geprägt vom ernsthaften Bemühen, sie in allen Bereichen stetig zu verbessern.

Mehr Informationen zum Abkommen mit Indonesien unter www.indonesien-ja.ch

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung