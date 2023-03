Bild: iStockphoto

6 Tipps gegen langsames Internet

Schläft dir beim Surfen fast das Gesicht ein? Hast du während deines Downloads bereits den gesamten Wochenabwasch gemacht und deine Putzmittel nach Farben sortiert? Langsames Internet liegt selten an der Internetleitung. Meist liegt das Problem beim WLAN oder Router. Mit diesen 6 Tipps machst du langsamem Internet Beine.

Mach einen Speedtest mit Kabel

Zuallererst solltest du herausfinden, ob das Problem an der Internetleitung zum Anbieter liegt. Dazu kannst du einen Speedtest durchführen. Dabei muss dein Gerät unbedingt über ein Ethernetkabel mit dem Router verbunden sein, ansonsten misst du nämlich die Leistung deines WLAN. Entspricht die getestete Geschwindigkeit nicht der im Abo vereinbarten Leistung, solltest du die folgenden Punkte noch abchecken, bevor du dich an deinen Anbieter wendest.

Starte den Router neu

Es klingt simpel, aber wirkt fast immer. Wie bei einem Computer oder Smartphone hilft ein einfacher Neustart des Routers, um Internetprobleme zu beheben.

Regelmässige Software-Updates

Treiber, Virenprogramme, Firewalls und andere Software beeinflussen die Kommunikation von Hardware-Teilen. Daher solltest du Software-Updates stets umgehend machen. Dadurch stellst du sicher, dass die einzelnen Komponenten deines Geräts so gut wie möglich zusammenspielen.

Prüfe die Router-Einstellungen

Langsames Internet kann auch mit den Router-Einstellungen zusammenhängen. Hier hilft die einfache Betätigung des «Reset»-Knopfs. Damit stellt sich dein Router automatisch auf die Werkeinstellungen zurück. Aber Achtung: Beim Reset gehen alle persönlichen Einstellungen verloren, die du am Router vorgenommen hast.

Checke die Verbindungen ins Internet

Wenn du via WLAN im Internet surfst, ist die Geschwindigkeit immer tiefer als wenn du dein Gerät mit einem Ethernetkabel mit dem Router verbindest. Wenn dein Computer oder TV also an einem festen Platz stehen, lohnt es sich, diese über ein Kabel mit dem Router zu verbinden.

Optimiere dein WLAN

Mit einem WLAN-Repeater kannst du die Leistung der WLAN-Verbindung erhöhen. Die Geräte schlagen eine Brücke zwischen Endgerät und Router und können das Signal über eine grössere Distanz und hoher Qualität an deinen Computer oder dein Smartphone senden. Es braucht aber nicht immer einen Repeater. Oft reicht es schon, den Router optimal zu platzieren.

Und was wenn gar nichts hilft?

Dann setzte dich am besten mit deinem Internetanbieter in Verbindung. Möglicherweise liegt das Problem auch einfach daran, dass dein Router selbst schon älter ist und ausgetauscht werden sollte.

