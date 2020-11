Promotion

Dem Samichlaus deine eFootball-Skills zeigen? Klar geht das.



Dem Samichlaus deine eFootball-Skills zeigen?

Klar geht das.

Dieser Inhalt wurde von Credit Suisse verfasst.

Nach dem erfolgreichen Launch der Credit Suisse eArena wartet das erste Special auf alle eFootball-Fans: Am 6. Dezember hält der Samichlaus zusätzliche Coins und Preise für Teilnehmende des Credit Suisse eCup bereit.

90er-Modus mit Nationalteams

Nachdem die letzten beiden Credit Suisse eCups erfolgreich im 90er-Modus mit freier Teamwahl ausgetragen wurden, probieren wir zum Samichlaus-Special etwas Neues aus. Gespielt wird wieder im 90er-Modus, doch die Teamwahl wird auf Nationalteams beschränkt.

«Samichlaussack» ist prall gefüllt

Alle Teilnehmenden des Samichlaus-Specials profitieren von attraktiven Goodies. Am 6. Dezember werden doppelt so viele CS Coins wie an normalen Credit Suisse eCups verteilt. Und die beiden Finalisten gewinnen, neben dem üblichen Preisgeld, einen signierten PUMA-Ball des Schweizer Nationalteams.

Dribblings und Tore live auf Twitch

Das eigene Traumtor live im Stream oder andere Credit Suisse eCup-Spiele verfolgen? Beim Samichlaus-Special ist beides möglich. Der Credit Suisse eCup wird durch den Schweizerischen Fussballverband live auf Twitch gestreamt.

Ausgetragen in der Credit Suisse eArena

Das Samichlaus-Special und alle anderen Credit Suisse eCups werden in der Credit Suisse eArena ausgetragen. Dort kannst du dich registrieren, erhältst alle Informationen zum Turniermodus und findest auch einen CS Coins Shop.

