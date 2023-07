TCS Drive-In Movies in Hinwil. Aufgenommen im August 2022. bild: david birri

Promotion

Das kultige Autokino TCS Drive-In Movies kommt nach Hinwil

Vom 16. August bis 3. September kann man in Hinwil wieder ins kultige Autokino-Ambiente der sechziger Jahre eintauchen. An 15 Abenden zeigt das TCS Drive-In Movies vom Boxoffice-Hit bis zum Filmklassiker ein Programm, das für jeden Filmfan was zu bieten hat.

Für Autokino-Liebhaber gehört das TCS Drive-In Movies zum Sommer wie die Glacé. Was gibt es Schöneres als vom bequemen Autosessel aus einen Filmhit, den man verpasst hat, auf der 100 Quadratmeter grossen Full HD LED-Leinwand zu geniessen. Action, Comedy, Drama – für jeden Kinofan ist was dabei.

bild: tcs drive-in movies

Den Auftakt macht «John Wick: Chapter 4», der vierte Teil der legendären Action-Saga mit Keanu Reeves. Action-Fans kommen aber auch beim Blockbuster «Top Gun: Maverick», dem erfolgreichsten Film des vergangenen Kinojahres, oder beim spektakulären «Fast X» mit Vin Diesel, Jason Momoa und den vier Oscar®-Gewinnerinnen Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und Rita Moreno voll auf ihre Rechnung.

Grosses Kino erwartet das Publikum mit der Bestsellerverfilmung «Der Gesang der Flusskrebse». Und die «Extended Version» des Comedy-Klassikers «Blues Brothers» bringt mit seiner sensationellen Musik jeden Zuschauenden zum Mitschnippen.

Damit man in die authentische Autokino-Atmosphäre eintauchen kann, lohnt es sich zwei Stunden vor Filmbeginn anzufahren. Die Plätze werden von vorne nach hinten aufgefüllt und nach dem Parkieren hat man Zeit, sich im Food Village mit seinen typisch amerikanischen Speisen zu verköstigen. Zum Filmstart macht man es sich im eigenen Auto bequem und stellt auf dem Autoradio die vorgegebene Frequenz ein.

1 / 5 TCS Drive-In Movies quelle: david birri