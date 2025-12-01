7 Dinge, die clevere Reisende tun (und die du dir abschauen kannst)
1. Im richtigen Moment buchen
Nicht Glück, sondern Timing: Clevere Reisende beobachten Preisverläufe, meiden Stosszeiten und buchen am besten frühzeitig – genau dann, wenn andere gerade nicht suchen. Seit 3. Juni 2025 lohnt sich dieser Blick ins Kleingedruckte noch mehr, denn Prämienflüge funktionieren neu dynamisch: Die benötigten Meilen hängen nun vom tatsächlichen Ticketpreis ab. Wer gut timt, spart nicht nur Geld, sondern auch Meilen.
2. Mit kleinen Airport-Hacks Grosses bewirken
Ruhige Ecken, die schnellste Security-Lane oder die Ladestationen, die wirklich funktionieren – clevere Reisende kennen sie alle. Und wer mit der SWISS Miles & More Platinum Kreditkarte unterwegs ist, spart sich sogar die Wartezeit am Check-in und nutzt einfach den First-Class-Schalter. Kombiniert mit ein paar smarten Komfort-Tricks aus Erfahrung wird jede Reise entspannter. Schon bevor man überhaupt im Flugzeug sitzt.
3. Den Sitzplatz strategisch wählen
Fensterplatz für Ruhe, Gangplatz für Bewegungsfreiheit. Und weil es SeatGuru nicht mehr gibt, verlassen sich clevere Reisende heute auf eigenes Know-how: Welche Flugzeugtypen bieten mehr Beinfreiheit? Wo sitzt man ruhiger? Welche Reihen sollte man wegen Toilette oder Galley besser meiden? Und wer genug Meilen gesammelt hat, gönnt sich unterwegs auch mal ein Upgrade – für mehr Komfort, mehr Platz und einen deutlich entspannteren Flug.
4. Bei jeder Zahlung Meilen sammeln
Kaffee und Gipfeli? Meilen. Streaming-Abo? Regelmässig Meilen. Mietwagen bei SIXT? Sogar doppelte Meilen. Alles zählt. Und lässt sich für den nächsten Prämienflug nutzen. Mit der SWISS Miles & More Kreditkarte wird jeder Alltagseinkauf zur Mini-Investition in den nächsten Trip. Clevere Reisende denken aktiv ans Sammeln, und plötzlich rückt der nächste Flug schneller näher als gedacht.
5. Zeit sparen, wo andere Zeit verlieren
Digitale Dokumente, mobile Bordkarten, effiziente Routenplanung und der altbekannte Trick, bei der Ankunft zum Abflug-Terminal zu gehen, um schneller ein Taxi zu erwischen: Wer diese Micro Hacks im Griff hat, spart im Verlauf einer Reise Stunden. Smarte Traveller nutzen Tools, Apps und Routinen, um Stress zu verhindern, bevor er entsteht. Zur Zeitersparnis gehört auch, dass eine Reiseversicherung mit der SWISS Miles & More Kreditkarte bereits inklusive ist.
6. Freundlich bleiben, gerade wenn’s stressig wird
Flug verspätet? Sicherheitskontrolle zäh? Ein freundlicher Ton öffnet Türen – bei Crew, Security und Mitreisenden. Erfahrene Reisende wissen, dass ein Lächeln oft mehr bewirkt als jede Diskussion. Und wer höflich bleibt, bekommt häufiger kleine Kulanzmomente, die den Tag retten.
7. Am Reiseziel schnell zum Local werden
Lokale SIM oder eSIM holen, Handy ready, fertig. Clevere Reisende nutzen ihre SWISS Miles & More Kreditkarte auch unterwegs: für ÖV-Tickets, Mietwagen, Museumseintritte, Restaurantrechnungen oder Souvenirs. So sammelt man Meilen weltweit, während man die Stadt erkundet. Mit ein paar Apps und Tipps bist du schneller Local als Tourist.
Damit kannst du nicht nur Flüge und Upgrades buchen, sondern auch Dinge, die dein Reise- oder Alltagsleben wirklich komfortabler machen: Hotelnächte, coole Gadgets, Travel-Accessoires, Gutscheine und vieles mehr.