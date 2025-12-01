bild: istock

7 Dinge, die clevere Reisende tun (und die du dir abschauen kannst)

Die folgenden sieben Tipps entfalten ihren vollen Nutzen, wenn du Mitglied von Miles & More bist, dem Vielflieger- und Prämienprogramm der SWISS. Mit alltäglichen Zahlungen mit der SWISS Miles & More Kreditkarte sammelst du Meilen, die du später für Upgrades oder sogar ganze Flüge einlösen kannst. Weitere Infos gibt's am Ende, jetzt aber zu den Tipps.

1. Im richtigen Moment buchen

Nicht Glück, sondern Timing: Clevere Reisende beobachten Preisverläufe, meiden Stosszeiten und buchen am besten frühzeitig – genau dann, wenn andere gerade nicht suchen. Seit 3. Juni 2025 lohnt sich dieser Blick ins Kleingedruckte noch mehr, denn Prämienflüge funktionieren neu dynamisch: Die benötigten Meilen hängen nun vom tatsächlichen Ticketpreis ab. Wer gut timt, spart nicht nur Geld, sondern auch Meilen.

2. Mit kleinen Airport-Hacks Grosses bewirken

Ruhige Ecken, die schnellste Security-Lane oder die Ladestationen, die wirklich funktionieren – clevere Reisende kennen sie alle. Und wer mit der SWISS Miles & More Platinum Kreditkarte unterwegs ist, spart sich sogar die Wartezeit am Check-in und nutzt einfach den First-Class-Schalter. Kombiniert mit ein paar smarten Komfort-Tricks aus Erfahrung wird jede Reise entspannter. Schon bevor man überhaupt im Flugzeug sitzt.

3. Den Sitzplatz strategisch wählen

Fensterplatz für Ruhe, Gangplatz für Bewegungsfreiheit. Und weil es SeatGuru nicht mehr gibt, verlassen sich clevere Reisende heute auf eigenes Know-how: Welche Flugzeugtypen bieten mehr Beinfreiheit? Wo sitzt man ruhiger? Welche Reihen sollte man wegen Toilette oder Galley besser meiden? Und wer genug Meilen gesammelt hat, gönnt sich unterwegs auch mal ein Upgrade – für mehr Komfort, mehr Platz und einen deutlich entspannteren Flug.

4. Bei jeder Zahlung Meilen sammeln

Kaffee und Gipfeli? Meilen. Streaming-Abo? Regelmässig Meilen. Mietwagen bei SIXT? Sogar doppelte Meilen. Alles zählt. Und lässt sich für den nächsten Prämienflug nutzen. Mit der SWISS Miles & More Kreditkarte wird jeder Alltagseinkauf zur Mini-Investition in den nächsten Trip. Clevere Reisende denken aktiv ans Sammeln, und plötzlich rückt der nächste Flug schneller näher als gedacht.

5. Zeit sparen, wo andere Zeit verlieren

Digitale Dokumente, mobile Bordkarten, effiziente Routenplanung und der altbekannte Trick, bei der Ankunft zum Abflug-Terminal zu gehen, um schneller ein Taxi zu erwischen: Wer diese Micro Hacks im Griff hat, spart im Verlauf einer Reise Stunden. Smarte Traveller nutzen Tools, Apps und Routinen, um Stress zu verhindern, bevor er entsteht. Zur Zeitersparnis gehört auch, dass eine Reiseversicherung mit der SWISS Miles & More Kreditkarte bereits inklusive ist.

6. Freundlich bleiben, gerade wenn's stressig wird

Flug verspätet? Sicherheitskontrolle zäh? Ein freundlicher Ton öffnet Türen – bei Crew, Security und Mitreisenden. Erfahrene Reisende wissen, dass ein Lächeln oft mehr bewirkt als jede Diskussion. Und wer höflich bleibt, bekommt häufiger kleine Kulanzmomente, die den Tag retten.

7. Am Reiseziel schnell zum Local werden

Lokale SIM oder eSIM holen, Handy ready, fertig. Clevere Reisende nutzen ihre SWISS Miles & More Kreditkarte auch unterwegs: für ÖV-Tickets, Mietwagen, Museumseintritte, Restaurantrechnungen oder Souvenirs. So sammelt man Meilen weltweit, während man die Stadt erkundet. Mit ein paar Apps und Tipps bist du schneller Local als Tourist.