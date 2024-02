bild: aargauische Kantonalbank

Promotion

«Lieber reich als sexy»: Promis packen aus

Unverschämt! Im Finanz-Tanz, dem erfrischenden Podcast der Aargauischen Kantonalbank (AKB), verraten Promis wie Alex Frei, Florian Ast oder Judith Wernli pikante Geheimnisse über Geld, Glück und Zukunft. Egal ob Model, Musiker, Influencer, Unternehmerin oder Comedian: Bei der AKB geht’s in Geldfragen richtig zur Sache.

«Lottomillionär zu werden ist einfacher», sagt Florian Ast über die finanziellen Aussichten als Musiker in der Schweiz. Sein grösstes Finanz-Desaster? Auch diese Frage beantwortet der erfolgreiche Produzent und Musiker offenherzig, ehrlich und sympathisch im Wissenspodcast der Aargauischen Kantonalbank, bei dem es in jedem Fall um Geld, Glück und Zukunft geht. Im Grunde wie im Fussball, wobei Geld dort gemäss dem Trainer des FC Aarau, Alex Frei, «leider immer wichtiger» werde. «Geld schiesst Tore», sagt er trocken.

«Geld schiesst Tore» Alex Frei

Geld, Glück und Zukunft

«Geld ist Energie», sagt dagegen SRF-Moderatorin Judith Wernli, die am liebsten in sich selbst investiert. Nicht wie die meisten Models, die – gemäss Manuela Frey – herumlaufen wie «Obdachlose». Wobei guter Geschmack gar nicht teuer sein müsse, erzählt das Supermodel weiter. «Am meisten Geld gebe ich für Flüge aus», sagt sie, wobei sie am liebsten Geld für gutes und gesundes Essen ausgebe. Und noch ein Bekenntnis: «Ich wäre lieber reich als sexy», sagt das Topmodel aus Brugg, die im Alter von 15 Jahren nach New York ausgewandert ist.

«Geld ist Energie» Judith Wernli

Fachpromis der AKB

Über Geld spricht man normalerweise nicht gerne und gerade in der Schweiz wird dem Umgang mit Geld ein verhältnismässig geringer Wert beigemessen. Warum eigentlich? Ist ein solides Finanzwissen nicht die beste Basis für eine erfolgreiche Zukunft? Früh übt sich.

Deswegen ist der Wissenspodcast der AKB, in dem neben den Special-Guests auch Fachexpertinnen und Fachexperten der Aargauischen Kantonalbank zu Wort kommen, nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Verraten wird kurz, prägnant und auf sympathische Art und Weise viel Wissenswertes – dazu gibt es praktische Tipps aus der Banking-Welt. Die Fachspezialistinnen und Fachspezialisten der AKB beantworten Andrin Willi, dem Host des Talks, in jeder Episode drei kurze Fragen zu einem relevanten Thema, wie etwa Vorsorge, Finanzplanung oder Konjunktur.

Büssi, Zeki und Co.

Im Finanz-Tanz-Special sind prominente Gäste aus Kultur, Showbiz und Unternehmertum zu Gast. Finanzielle Allgemeinbildung im Duett, quasi als Tanz. Ist Mode eine Frage von Geld? Wo hört bei Geld der Spass auf? Diese und weitere packende Fragen haben zum Beispiel bereits Stefan Büsser, Charles Nguela, Zeki Bulgurcu, Reto Hanselmann, Nicholas Hänny, Pepe Lienhard oder Zoe Torinesi beantwortet. Sehr unterhaltsam auch die Erklärung, mit welchen «Furzideen» der zweifache Prix-Walo-Preisträger Peach Weber am meisten Geld in seinem Leben verdient hat. «Mit allen, die ich nicht realisiert habe», sagt er im Finanz-Tanz und lacht.

