Werden wir bald nur noch online einkaufen?

Die Cembra ist eine Schweizer Bank mit Sitz in Zürich. Dem aufs Kreditgeschäft spezialisierten Unternehmen vertrauen über eine Million Kundinnen und Kunden in der Schweiz.

Certo!-Inhaberinnen und –Inhaber haben die Wahl aus beliebten Händlern in der Schweiz und profitieren so beispielsweise bei Migros, Coop, Lidl und Aldi oder auch bei Booking.com, SWISS, SBB, Spotify, Netflix, Zalando, H&M und weiteren vom Umsatzbonus.

Steht also ein grösserer Kauf an, tauscht man einen seiner drei Favoriten ganz einfach aus und fährt einen schönen Bonus ein. Obendrauf gibt es bei Einkäufen und Transaktionen, die nicht bei den drei Lieblingshändlern getätigt werden, weitere 0,33 % des Geldes zurück.

Das Bonusmodell von Cembra ist für Kundinnen und Kunden voller Vorteile: Mit einer Certo! One Mastercard bestimmt die Kartenbesitzerin bzw. der Kartenbesitzer aus einer Auswahl aus den beliebtesten Händlern in der Schweiz die Lieblingshändler und bekommt bei ihnen bei jedem Einkauf 1 % des Umsatzes wieder auf der Kreditkarte gutgeschrieben. Die drei Favoriten können monatlich gewechselt werden.

Die Kreditkarte ist denn auch eines der beliebtesten und meistgenutzten Zahlungsmittel in der Schweiz – nicht nur fürs Onlineshopping. Gute Gründe, sich für eine Kreditkarte zu entscheiden, liefert beispielsweise Certo! One Mastercard von Cembra . Die neu lancierte Kreditkarte ist nicht nur kostenlos, sondern besticht auch durch ein neuartiges Bonusprogramm.

Bei Onlinekäufen wird mobiles Bezahlen über Bezahlapps immer populärer; es hat in den letzten fünf Jahren stark zugenommen. Einige dieser Apps sind direkt mit dem Konto der Konsumentin bzw. des Konsumenten verbunden (z. B. Twint), bei anderen wiederum ist eine Kreditkarte hinterlegt (z. B. Apple Pay).

Es erstaunt darum nicht, dass über die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer ihr Konsumverhalten nachhaltig angepasst haben und weiterhin vermehrt online einkaufen. Im Rahmen dieser Entwicklung gehen heute schon vier von fünf Personen regelmässig im Web auf Shoppingtour. Die Renner unter den bestellten Artikeln sind Kleider und Schuhe, welche von knapp 75 % am liebsten online eingekauft werden.

Dieser Trend wurde durch Corona zwar nicht ausgelöst, aber die pandemiebedingten Lockdowns haben ihn zusätzlich beschleunigt. Für neue Joggingschuhe, neuen Homeofficebedarf oder Lebensmittel griffen – teils auch gezwungenermassen wegen der geschlossenen Läden – selbst die grössten Onlinemuffel zur Kreditkarte, um in Onlineshops einzukaufen.

Durch die Einkaufsmeile zu schlendern und in den unterschiedlichen Geschäften zu stöbern, ist auch nach Corona für viele ein beliebtes Freizeitprogramm. Trotzdem hat sich das Einkaufsverhalten über alle Generationen hinweg hin zum Onlineshopping gewandelt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das ist die gefährlichste Spezialeinheit der Ukraine, die auch in Russland zuschlägt

Retuschierte Werbung: Wer sich «schön» photoshopt, muss das in Norwegen kennzeichnen

Leuchtreklamen ablöschen, Sauna verbieten: Dieser Plan tritt bei Strommangel in Kraft

Sibel Arslan nach ihrem «Arena»-Auftritt in der Kritik – auf Twitter rudert sie zurück

Selenskyj: Wiederaufbau soll vor Kriegsende beginnen +++ Kämpfe gehen in Donezk weiter

Die USA am Independence Day: Ein Land am Abgrund

Zweite Frau nach Haiattacke tot: Was kann man tun, wenn man angegriffen wird?

Sagt mal, warum meiden sich Schweizer gegenseitig in den Ferien?

Lass dich von der Westschweiz verzaubern – 10 Tipps für Montreux

Ob eine romantische Schifffahrt auf dem Genfersee, ein Besuch des weltweit berühmten Jazz Festivals oder ein unterhaltsamer Museumsbesuch – lass dich in Montreux verzaubern.

Montreux Riviera ist der ideale Ausgangspunkt für Entdeckungstouren in der gesamten Westschweiz. Ob mit dem Zug, dem Auto oder dem Schiff, von hier aus kann man bequem die gesamte Erlebniswelt der Westschweiz erkunden. Der ideale Ort also, um seine Koffer abzustellen, aber nicht nur – der Beweis dafür ist diese Auswahl an tollen Aktivitäten.