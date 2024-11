bild: sky

«Krapopolis» & «Grimsburg»: Schräge Animationen mit schwarzem Humor im Trend

Adult-Animationsserien boomen – und ab Herbst kommen mit «Krapopolis» - und «Grimsburg» gleich zwei erfolgreiche internationale Hits neu auf Sky Show in die Schweiz. Was steckt hinter dem Boom dieser satirischen und auch düsteren Zeichentrickwelten, die garantiert nicht immer ganz jugendfrei sind?

Ein Blick auf die neuen Serien: Was erwartet uns bei «Krapopolis» und «Grimsburg»? «Krapopolis» führt uns ins antike Griechenland – allerdings mit einem modernen Twist. Erschaffen von den Machern von «Rick und Morty», dreht sich die Geschichte um eine chaotische Familie aus Menschen, Göttern und Monstern, die versucht, eine der ersten Städte der Geschichte zu gründen, ohne dabei in gegenseitiger Zerstörung zu enden. Mit dabei: die unverwechselbaren Stimmen von Richard Ayoade, Matt Berry und Hannah Waddingham.

«Grimsburg», die zweite Serie, ist eine düstere Krimi-Parodie. Im Zentrum steht der exzentrische Detektiv Marvin Flute, der in der mysteriösen Stadt Grimsburg ermittelt. Jon Hamm, der durch seine Rolle in «Mad Men» berühmt wurde, verleiht dem zynischen Flute seine Stimme und bringt damit die besondere Mischung aus zynischem Humor und Krimi-Spannung zur Geltung.

Animationsserien für Erwachsene – Ein wachsender Trend?

Adult-Animation hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Serien wie «Rick und Morty», «BoJack Horseman» oder «Big Mouth» haben bewiesen, dass Animationsserien weit mehr bieten können als nur Unterhaltung für Kinder, sie behandeln oft komplexe und gesellschaftskritische Themen mit einem satirischen oder Schwarzen Humor. Dabei sprengen sie die Grenzen der Realität und bieten so eine fesselnde und einzigartige Kombination aus Kreativität und Humor. Heikle oder komplexe Themen werden auf eine unterhaltsame und oft provokative Weise behandelt, was genau den Nerv eines erwachsenen Publikums, das nach etwas Anderem als den klassischen Serien sucht, trifft.

Ein weiterer spannender Aspekt bei Adult-Animationsserien ist der Einsatz von Hollywood-Stars als Sprecher. z.B. wird auch bei «Krapopolis» auf prominente Stimmen gesetzt: Richard Ayoade, bekannt aus «The IT Crowd», und Hannah Waddingham aus «Ted Lasso» tragen dazu bei, dass die Figuren lebendig wirken und der humorvolle Ton der Serie perfekt getroffen wird. Es lohnt sich also auch mal die Originalversion zu testen, die parallel zur deutschen Fassung verfügbar ist.

