Wieder im Einsatz: Spektakuläre Fortsetzung des Sky Originals «Das Boot»

Neben den aus den vorherigen Episoden bekannten Darstellern Tom Wlaschiha («Game of Thrones»), Franz Dinda, Rick Okon und Pierre Kiwitt wirken in der dritten Staffel weitere zahlreiche bekannte Stars mit.

Im neutralen Lissabon, wo Exilanten, Spione und die Kriminellen Europas einander und ihren Feinden zur Seite stehen, deckt Hagen Forster währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Seine Ermittlungen führen ihn auch zu einem Mann, der in eine Verschwörung verwickelt ist, die den Verlauf des Krieges zum Besseren verändern könnte: Klaus Hoffmann.

Die dritte Staffel folgt dem Schicksal einer jungen U-Boot-Besatzung, die auf eine gefährliche Mission geschickt wird, dabei in die Atlantikschlacht gerät und von einem besessenen Royal Navy Commander gejagt wird. Unter dem Kommando von Robert Ehrenberg bilden sich innerhalb der Crew starke persönliche Bündnisse.

Das Sky Original «Das Boot» hat den gleichnamigen Filmklassiker erfolgreich neu interpretiert. Die Handlung knüpft an den Film an, welcher für Authentizität, Spannung, Drama, Emotion und Action steht. Die Serie geht noch einen Schritt weiter, kombiniert die Atmosphäre des Bootes mit einem Handlungsstrang im Dunstkreis der Resistance.

Genau. Körperteile. Gebäck. Wer auch immer auf solche Namen kommt, wir haben die Rezepte parat. Und da grad Fasnacht ist oder war oder vielleicht ausfällt, haben wir unsere Datenbank nach solchen oder passenden Körperteilen durchsucht. Hier eine kleine Auswahl.

Der Klassiker: Fasnachtschüechli. Die kann man zwar einkaufen, aber auch selbst machen. Wir haben dazu ein feines Landfrauenrezept von Migga Falett gefunden. Und es ist so, die flachen, frittierten Teigscheiben sind tatsächlich auch unter dem Namen Chnöiblätze bekannt. Wir wussten nicht, was ein Chnöiblätz ist, haben uns aber von unserem Rezeptprofi Sabine sagen lassen, dass man früher den Teig über ein jungfräuliches Knie lang gezogen hat. Also über das Knie einer Jungfrau und das auch nur je nach Quelle, falls das grad für Verwirrung sorgte. Wie auch immer: kein Körperteil. Egal. Geschmacklich ist der Chnöiblätz einwandfrei.



Hier geht es zum Rezept.