Für Gebäude mit Baujahr vor 1990 gilt : Asbest kann in unterschiedlichen Anwendungen in fast allen Räumen vorhanden sein. bild : Forum Asbest Schweiz

Asbest geht alle etwas an

34 Jahre nach dem Verbot ist Asbest noch in vielen Gebäuden verbaut. Wird bei einem Umbau asbesthaltiges Material bearbeitet, kann dies zum Problem werden.

Umbauarbeiten in älteren Gebäuden bringen Vergangenes zu Tage. Dazu gehört Asbest. In der Schweiz ist der Einsatz von Asbest seit 1990 verboten. Liegt das Baujahr eines Gebäudes jedoch vor diesem Jahr – und das gilt für die Mehrheit – ist noch heute mit asbesthaltigem Material zu rechnen. Solange dieses nicht bearbeitet wird, besteht meist keine Gefährdung. «Anders verhält es sich, sobald bei Gebäuden mit Baujahr vor 1990 Sanierungs- oder Umbauarbeiten anstehen», sagt Martin Gschwind vom Forum Asbest Schweiz FACH. «Deswegen gehört Asbest in die Planungsphase eines Umbaus.» Noch immer sterben in der Schweiz jedes Jahr mehr als 150 Personen an den Folgen einer Asbestexposition.

Das gilt es zu wissen

Neben dem Baujahr ist für das Asbestrisiko die Frage relevant, an welchen Stellen mit asbesthaltigen Materialien zu rechnen ist. Aufgrund seiner Eigenschaften wurde Asbest vor dem Verbot vielseitig eingesetzt: In Boden- und Wandbelägen, Fliesenklebern und Verputzen genauso wie in Elektrotableaus und Fensterkitten. Zudem kam Asbest als Isolation und Brandschutz zum Einsatz wie etwa als Asbestkarton hinter Heizradiatoren oder unter den Fenstersimsen, als Rohrisolationen oder bei Steckdosen. Wo typischerweise mit Asbest zu rechnen ist, zeigt ein virtuelles Asbesthaus unter forum-asbest.ch. Auch das Baujahr kann über diese Seite überprüft werden.

Das gilt es bei einer Sanierung oder einem Umbau zu beachten

Von einem Umbau oder einer Sanierung sind Mieter:innen genauso betroffen wie die Eigentümer:innen, Handwerker:innen oder Heimwerker:innen. Besteht das Risiko, dass asbesthaltiges Material bearbeitet wird, gehören diese Schritt dazu :

