Freundinnen-Auszeit gefällig? Diese 5 Erlebnisse werdet ihr lieben

Mal rauskommen, den Kopf abschalten und einfach nur Zeit mit den besten Freundinnen geniessen. Egal ob Entspannung oder ein kleines Abenteuer – diese fünf Erlebnisse machen euren Kurztrip unvergesslich.

Keine To-do-Listen, keine Verpflichtungen – einfach nur miteinander lachen, entspannen und das Leben in vollen Zügen geniessen. Mal ehrlich: Wann hast du dir das letzte Mal eine richtig schöne Auszeit mit deinen besten Freundinnen gegönnt? Und dafür gibt es kaum einen besseren Ort als die Region Weggis Vitznau Rigi.

Direkt am Vierwaldstättersee gelegen, verbindet die sogenannte Luzerner Riviera atemberaubende Natur mit erstklassigen Wellness-Angeboten, kulinarischen Highlights und jeder Menge Erlebnisse, die einfach guttun. Ob Wellness mit Seeblick, ein ausgiebiger Brunch oder ein Abenteuer in der Natur – hier kommen fünf Erlebnisse, die eure Freundinnen-Auszeit perfekt machen.

Wellness-Hopping: Vier Spas, ein Ticket

Warum sich für ein Spa entscheiden, wenn ihr gleich vier haben könnt? Beim Wellness-Hopping wird Entspannung zum Rundum-Erlebnis. Drei Tage lang könnt ihr von einer luxuriösen Wellness-Oase zur nächsten ziehen – mit Blick auf den See, dampfenden Outdoor-Pools und wohltuenden Saunen, die euch den Alltag sofort vergessen lassen.

Und das Beste: Ihr müsst nicht einmal in einem Hotel mit eigenem Wellness übernachten. Bucht einfach zwei Nächte in einem der teilnehmenden Hotels und geniesst exklusiven Zugang zu gleich vier luxuriösen Spas in der Region. So wird eure Auszeit zu einem rundum entspannten Erlebnis – ganz ohne stressigen Planungsaufwand.

Sunday Yoga & Brunch

Es gibt kaum einen besseren Weg, den Sonntag zu starten, als mit einer entspannenden Yoga-Session. Und noch besser wird es mit einem köstlichen Brunch im Anschluss. Bei Yoga meets Weggis kombiniert ihr beides zu einem perfekten Start in einen erholsamen Tag.

Die Locations beim Sunday Yoga & Brunch sind dabei so einzigartig wie das Erlebnis selbst. Im Vitznauerhof geniesst ihr Yoga im Garten, direkt am glitzernden Vierwaldstättersee mit atemberaubendem Blick auf die Alpen. Oder ihr lasst es euch im Haldihof Weggis gut gehen. Im lichtdurchfluteten Glasgewächshaus könnt ihr Yoga praktizieren – umgeben von Pflanzen, die sich ebenfalls der Sonne entgegenstrecken.

Königliche Auszeit

Wenn es etwas royal sein darf, dann ist eine Auszeit in einem der luxuriösen Hotels entlang der Luzerner Riviera genau das Richtige für euch. Alles dreht sich um pure Entspannung – sei es bei einer verwöhnenden Massage oder einem Moment der Ruhe im Spa. Hier könnt ihr den Alltag hinter euch lassen und euch ganz auf euch selbst und die gemeinsame Zeit konzentrieren.

Ob im Hotel Vitznauerhof mit atemberaubendem Seeblick und Wellness im Garten, im Hotel Rigi Kaltbad, wo euch alpine Ruhe und unberührte Natur umhüllen, oder im Hotel Alexander Gerbi in Weggis, das mit einem exklusiven Spa und kulinarischen Highlights verführt – jedes dieser Hotels bietet massgeschneiderte Auszeiten für Freundinnen, bei denen keine Wünsche offenbleiben.

Gemeinsam auf Spurensuche

Für alle Freundinnen, die es gerne aktiv mögen, hält die Region auch zahlreiche aufregende Erlebnisse bereit. Beim neuen Golftrail geht es nicht nur um den sportlichen Wettkampf, sondern auch um beeindruckende Ausblicke auf den Vierwaldstättersee. Ihr zieht von Station zu Station und stellt euer Können bei abwechslungsreichen Golf-Aufgaben unter Beweis.

Wer noch mehr Abenteuer und Spannung sucht, ist beim Foxtrail bestens aufgehoben. Auf dieser packenden Entdeckungstour geht es auf Spurensuche– knifflige Rätsel und versteckte Hinweise führen euch zu den geheimen Ecken der Region. Der perfekte Weg, um und eure Teamarbeit auf die Probe zu stellen.

Hoch hinaus

Die Luzerner Riviera rund um die Rigi verführt mit unzähligen Wanderwegen, die nicht nur zu einem unvergesslichen Naturerlebnis führen, sondern auch mit spektakulären Ausblicken auf den See und die umliegenden Berge locken. Hier kannst du mit deinen Freundinnen die frische Bergluft geniessen, den Kopf durchlüften und die Seele baumeln lassen.

Und falls ihr auf eurer Wanderung Lust auf kulinarische Höhepunkte habt, führt euch der Foodtrail direkt zu einer abwechslungsreichen Auswahl an traditionellen und überraschenden Restaurants. Jeder Stopp bietet euch eine neue Köstlichkeit– so wird jede Pause nicht nur zu einer Auszeit, sondern zu einem echten Genussmoment.

Worauf wartest du noch? Schnapp dir deine besten Freundinnen, packt eure Koffer und lasst euch von der Schönheit der Luzerner Riviera verzaubern. Unvergessliche Erlebnisse warten auf euch.