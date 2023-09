Bild: Aletsch Arena AG

Promotion

Entdecke den Grossen Aletschgletscher

Fühl dich frei und tanke Kraft am Grossen Aletschgletscher. Ferien oder eine kurze Auszeit in der Aletsch Arena im Herbst tun gut. Umgeben von der imposanten Walliser Bergkulisse und fernab vom hektischen Alltag lässt es sich entschleunigen, autofrei entspannen und die Ruhe geniessen. Stärke dein Immunsystem beim Wandern, Mountainbiken und Trailrunnen. Erlebe den Grossen Aletschgletscher mit allen Sinnen, atme an der frischen Bergluft durch und schöpfe Kraft aus der Natur.

Erlebe befreiende Momente für dich, zu zweit oder mit Freunden.

Die goldene Jahreszeit ist in den Bergen an Schönheit kaum zu überbieten. Die Stimmung in der Aletsch Arena an einem sonnigen Herbsttag ist unbeschreiblich - geniesse die einzigartige Naturkulisse am Grossen Aletschgletscher. Die Alpenrosen geben ihr letztes Rot her, die nahen Walliser und Berner Alpen zeigen ihre scharfen Konturen, der 20 Kilometer lange Aletschgletscher tut es ihnen gleich und die beinahe tausendjährigen Arven im Gold gefärbten Aletschwald lassen ihre würzigen Zapfen fallen.

View Points Aletsch Arena – Gipfelerlebnis mit 360° Rundsicht

Nirgendwo in der Aletsch Arena ist der Blick auf den Grossen Aletschgletscher, die Viertausender des Wallis – inklusive Matterhorn – und die imposante Naturlandschaft des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch beeindruckender. Ein Ausflug auf die View Points Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn ist definitiv ein absolutes Muss – besonders auch im Herbst bei gestochen scharfer Fernsicht.

Highlights Rundweg Eggishorn - Gipfelerlebnis mit 360° Rundsicht



NEU diesen Sommer 2023 Geologie-Steg Moosfluh

- Gipfelerlebnis mit 360° Rundsicht

Bild: Aletsch Arena AG

Wander-Tipps – Herbstzeit ist Wanderzeit

Mehr als 300 km Wanderwege kannst du in der Aletsch Arena geniessen. Die Einzigartigkeit dieser atemberaubend schönen Landschaft wird dabei in all ihrer Vielfalt erlebbar. Besonders empfehlenswert sind die Top Wanderungen der Region! Denn die beliebten Wanderrouten garantieren intensive Naturerlebnisse im UNESCO Welterbe: Erlebe faszinierende Panoramablicke auf den Grossen Aletschgletscher und die majestätischen Viertausender des Wallis am Gletscherweg der Rundwanderung vom Bettmerhorn via Märjelensee zur Bettmeralp. Bestaune die Schönheit uralter Arven auf dem Rundweg durch den geschützen Aletschwald von der Riederalp via Silbersand zum Bischofssitz und zurück. Entlang des Themenweges der Kastanienselve in Mörel-Filet erhältst du spannende Einblicke über die Bedeutung der Edelkastanie für die Region.

Ticket-Tipp Herbstsonne Die Wander-Tagespauschale für den goldenen Herbst ist vom 10. September bis 15. Oktober 2023 buchbar. Ab 35 Franken sind das Ticket für alle Bergbahnen der Aletsch Arena, sowie der MGBahn und ein Tagesteller in einem teilnehmenden Gastrobetrieb enthalten.

Bild: Aletsch Arena AG

Bike-Tipps

Biken mit atemberaubender Aussicht. Ein Traum für Mountainbiker, wenn nicht gar der Bike-Himmel! Über 100 km Bike-Routen mit Dauerblick auf eines der schönsten Bergpanoramen der Alpen.

Tipp Wer genussvoll Mountainbiken will, dem empfiehlt sich die Bike-Genuss-Tour . Eine Kombination aus dem Aletsch Bike Pass und kulinarischen Angeboten.

Bild: Aletsch Arena AG

Gletschererlebnisse: Herbstliche Gletschertouren

Geführte Gletschertouren

Erlebe hautnah an einem Bergseil gesichert den grössten Gletscher der Alpen. Eindrücklich und unvergesslich! Auf der Gletscherwanderung zeigen dir lokale Bergführer faszinierende Phänomene des ewigen Eises und berichten Spannendes über den Grossen Aletschgletscher und seine Geschichte.

Ferien oder Auszeit buchen Buche Unterkunft, Bergbahn-Tickets und Erlebnis-Angebote bequem online: www.aletscharena.ch/webshop

Bild: Aletscharena/Marco Schnyder

Waldbaden im Unesco Welterbe

Herbstlicher Aletschwald

Eine Wanderung durch den herbstlichen Aletschwald, einer der schönsten Bergwälder der Schweiz, ist ein Erlebnis für alle Sinne. Der Aletschwald steht seit 90 Jahren (1933) unter absolutem Schutz. Das Schutzgebiet wird von Pro Natura betreut und durch den Kanton Wallis finanziell unterstützt. Der Aletschwald umfasst eine Fläche von über 400 Hektaren und ist national und international von Bedeutung. Gäste sind im Schutzgebiet Aletschwald herzlich willkommen. Damit der Wald auch in Zukunft begeistern kann, bittet das Pro Natura Zentrum Aletsch Tiere und Pflanzen nicht zu stören und die Regeln einzuhalten.

Tipp Genusswandern und Waldbaden im geschützten Arvenwald

Bild: Aletesch Arena AG