Schönheit? Aber natürlich!

Kein Zweifel, die Natur kennt sich mit Schönheit aus! Inspiriert von dieser Schönheit nutzt die Kosmetik die einzigartigen Kräfte der Natur zur Pflege von Haut und Haaren.

Nehmen wir die Aloe vera. Das Gel aus dem Inneren der lanzenförmigen Blätter ist eine pure Wohltat für die Haut. Trotzdem wäre es falsch, Aloe vera als einen kosmetischen Wirkstoff zu bezeichnen, denn sie wartet mit einem ganzen Paket an Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen, Aminosäuren, Enzymen und vielem mehr auf. Das verhilft der Haut zu einem prallen, mit satter Feuchtigkeit versorgten, strahlend gesunden Aussehen.

Ein regelrechter Schönheitsbooster für Haut und Haare ist auch der Granatapfel. Er steckt prallvoll mit Vitaminen, Spurenelementen, Flavonoiden, Fruchtsäuren und wertvoller Linolsäure. Dieser einzigartige Cocktail an Nähr- und Aktivstoffen kräftigt die Haare, bremst vorzeitige Alterungserscheinungen aus, bringt die natürlichen Hautfunktionen auf Trab und schafft ein verfeinertes, ebenmässiges Hautbild.

Kein Wunder also, dass sowohl die Aloe vera als auch der Granatapfel Hauptrollen in den Naturkosmetikformeln von Alterra spielen. In der Aloe-vera-Tagescrème beruhigt rein biologische Aloe vera trockene und empfindliche Haut und versorgt sie mit satter Feuchtigkeit. Unterstützt wird sie dabei von natürlichem Gletscherwasser aus den Schweizer Alpen. Sonnenblumenöl, Kakao- und Sheabutter entfalten ihre reichhaltige Pflegewirkung und verleihen ein samtweiches Hautgefühl.

Im Feuchtigkeitsshampoo für trockenes und strapaziertes Haar verbinden sich Bio-Aloe-vera und Bio-Granatapfel zu einer Hydroformel, die das Haar mit natürlicher Feuchtigkeit belebt und ihm neuen Schwung verleiht. Reiner Granatapfelextrakt und kostbare Pflanzenöle werden zu einem veganen, fein duftenden Seifenstück, das die Haut mit mildem Schaum sanft reinigt und dabei ihren Feuchtigkeitsgehalt bewahrt.

Es gäbe noch viele weitere Alterra-Naturkosmetikgeschichten zu erzählen, wie etwa die von der Bio-Limette und der Bio-Agave, die sich zusammen zu einer belebenden Pflegedusche mit spritzigem Duft verbinden. Dieses erfrischende Duscherlebnis für Körper und Sinne muss man einfach hautnah erleben – so wie jede der Alterra-Schönheitsformeln mit der unnachahmlichen Kraft der Natur. Denn eines ist klar: Reine Schönheit braucht nichts als die pure Natur!

