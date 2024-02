bild: nordvpn

Promotion

Mit diesem VPN-Tipp für den Winterurlaub sparen und Galaxus-Gutschein sichern

Es ist Zeit für den Winterurlaub – egal, ob es ins Warme geht oder auf die Skipiste, die Buchungspreise für Reisen sind zuletzt stark gestiegen. Gut, dass es da die VPN-App von NordVPN gibt, mit der du nicht nur sicher surfen, sondern auch Geld beim Buchen von Reisen sparen kannst. Wie das geht und wie du dir NordVPN zum Sparpreis plus einen 30-Franken-Gutschein von Galaxus sichern kannst, erfährst du jetzt.

Das VPN (virtuelles privates Netzwerk) verschlüsselt mit einem Klick in der App deinen Datenverkehr und ändert deine IP-Adresse. Auf diese Weise kann man privat und sicher durchs Netz surfen.

Mit einem einfachen Klick auf die Landkarte in der App lässt sich aber auch der virtuelle Standort verlagern. Das ist praktisch, wenn man als Schweizer günstiger online shoppen will. Warum? Viele Webseiten nutzen dynamische Preise, das heisst, sie passen die Preise an, wenn ein Kunde zum Beispiel aus einem Land kommt, wo die Menschen über Kaufkraft verfügen – wie in der Schweiz.

Wenn du also ein Hotel, einen Flug oder einen Mietwagen buchen möchtest, kannst du deinen Standort nach Österreich, Griechenland oder Thailand verlegen und schauen, ob du dort bessere Deals findest. Das gleiche funktioniert übrigens auch für Games und Abos.

Wenn du dir jetzt NordVPN holst, erhältst du bis zu 67% Rabatt auf 2-Jahres-Pakete und einen Galaxus-Gutschein im Wert von bis zu 30 Franken dazu.

Geniesse deine Lieblingsinhalte während du ins Ausland verreist

bild: nordvpn

Die Möglichkeit, seinen virtuellen Standort mit der VPN-App zu verändern, hat auch während des Urlaubs seine Vorteile. Es kann vorkommen, dass du im Ausland aufgrund regionaler Einschränkungen nicht auf deine Inhalte zugreifen kannst, die du aus der Schweiz gewohnt bist. Das Problem kannst du aber vermeiden, indem du mit einem einfachen Klick in der VPN-App einen Server aus der Schweiz auswählst, um deine Schweizer Lieblingsinhalte, wie Sportevents, Filme und Serien zu geniessen.

So macht das VPN dich zu Hause und unterwegs cybersicher

bild: nordvpn

Wie am Anfang erwähnt, verschlüsselt das VPN deinen Datenverkehr und ändert die IP, damit du privat und sicher surfen kannst. Das ist besonders wichtig, wenn du dich in einen öffentlichen WLAN-Hotspot einklinkst, da diese meist nicht ausreichend geschützt sind und von Cyberkriminellen ausgenutzt werden können, um Daten abzugreifen. Mit dem aktivierten VPN brauchst du dir aber keine Sorgen zu machen und kannst sicher im Café, Hotel oder am Flughafen surfen.

NordVPN bietet über 6000 Server in 60 Ländern, sodass du immer einen in deiner Nähe findest. Ausserdem bietet der Dienst weitere Premium-Sicherheitsfunktionen wie den Bedrohungsschutz. Dieses Feature blockiert gefährliche Webseiten, Tracker und Werbung für dich. Ausserdem scannt der Schutz Downloads auf Viren, die bei Erkennung gelöscht werden.

NordVPN ist das schnellste VPN auf dem Markt und bietet zurzeit einen starken Rabatt. Wenn du dir das 2-Jahres-Komplett-Paket sicherst, erhältst du noch einen sicheren Passwortmanager und einen verschlüsselten Cloud-Speicher obendrauf – das alles mit 67% Rabatt und einem 30-Franken-Gutschein von Galaxus.