Wir feiern: 40 Jahre Natura-Beef!

bild: ulrich steiner

Ein erfolgreiches Label in den Händen der Landwirte und Landwirtinnen.

1980 haben die Mitglieder von Mutterkuh Schweiz das nachhaltige Label Natura-Beef aus der Taufe gehoben. Die Philosophie «Fleisch aus Gras» musste erst ihr Plätzchen finden. In der Schweiz gab es zu diesem Zeitpunkt schlicht noch keinen Absatz für die Produktion aus Mutterkuhhaltung. Nichtsdestotrotz glaubten die damaligen Pioniere an das Neue. Sie mussten sich selbst viel erkämpfen. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Natura-Beef ist heute nicht mehr wegzudenken. Nicht zuletzt auch dank der langjährigen Partnerschaft von Mutterkuh Schweiz mit Coop, Bell, Vianco und Viegut.

bild: mia kaenders

Das Konzept: Die Kälber werden nach der Geburt nicht von der Mutterkuh getrennt. Sie leben für rund zehn Monate mit ihrer «Mama» in der Herde – sei dies auf der Weide oder in einem Laufstall. Die Jungtiere können sich frei bewegen und Milch von ihrer Mutter trinken. Später besteht ihre Nahrung auch aus Gras und Heu. Der Abnabelungsprozess von der Mutterkuh geschieht auf natürliche Art und Weise. Plus ganz wichtig: Der Einsatz von wachstumsfördernden Zusatzstoffen, tierischen Eiweissen oder Fetten, Soja, Palmöl und Palmfett und gentechnisch veränderten Futtermitteln ist verboten.

cartoon: michael knipfer

