6 spontane Sommerausflüge

Du denkst dir jetzt bestimmt: «Nicht schon wieder ein Artikel mit Ausflugsideen». Aber wann hast du das letzte Mal im Kanton Luzern einen Ausflug geplant? Eben.

Ein Apéro am See trinken

Luzern ist vielmehr als nur Kapellbrücke und fotografierende Touristen vor dem Löwendenkmal. Durch die historische Altstadt schlendern, am Quai entlang flanieren oder in einem trendigen Restaurant in der Neustadt Abendessen. All das macht den Charme von Luzern aus. Auch der Sommer lässt sich in der Stadt hervorragend geniessen. Dafür sorgen die urbanen Sommerbars und Strandbäder rund um den Vierwaldstättersee. Nutze Luzern als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region, zum Beispiel mit dem Schiff nach Weggis.

Hier geht’s zu den Sommerbars am Wasser!

Flanieren an der «Luzerner Riviera»

Eingebettet zwischen dem Vierwaldstättersee und zu Füssen der Rigi liegen die beiden idyllischen Orte Weggis und Vitznau. Dank dem milden Klima säumen südländische Pflanzen, wie Palmen und Orchideen das Ufer des Vierwaldstättersees und verleihen der Region den Namen «Luzerner Riviera». Ob beim Wandern auf der Rigi, beim Dinieren in einem der Fünf-Sterne-Restaurants oder beim Yoga am See: die Aussicht auf den tiefblauen See ist dein treuer Begleiter.

Hier geht’s zur Luzerner Riviera!

Abkühlen im Sempachersee

Es muss nicht immer der Vierwaldstättersee sein. Paddle mit dem SUP dem Sonnenuntergang entgegen, wassere das Kajak zur Erkundungstour in Sursee ein oder geniesse im Caribbean Village in Nottwil einen Drink am See. Der Sempachersee ist Wassersport-Eldorado und Geniesser-Hotspot zugleich. Plane unbedingt auch einen Besuch in den Städtchen Sempach und Sursee ein!

Hier kommst du zum Sempachersee!

Den «Wilden Westen» von Luzern entdecken

In der UNESCO Biosphäre Entlebuch erwarten dich die grössten und zahlreichsten Moorlandschaften der Schweiz, eindrückliche Karstgebirge sowie sportliche Abenteuer beim Biken, Reiten, Fischen oder Goldwaschen. Was du dir auf keinen Fall entgehen lassen darfst, ist die Aussicht vom Brienzer Rothorn (2350m). Vom höchsten Luzerner Berg liegt dir der türkisblaue Brienzersee zu Füssen und du siehst über 690 Gipfel.

Hier geht’s auf den Gipfel!

Wein trinken im Seetal

Verbinde eine gemütliche Wanderung am Wasser mit einem Gläschen Wein. Die leichte Tour startet in Hochdorf, führt am idyllischen Baldeggersee vorbei bis nach Hitzkirch. Hast du gewusst, dass das Seetal das grösste Weinbaugebiet im Kanton Luzern ist? Ein Zwischenhalt beim Weingut Heidegg oder eine Extraschlaufe zum Weingut Kaiserspan ist damit ein Muss.

Hier kommst du zur Wanderung mit Wein!

Wandern im Naturschutzgebiet

Die malerische Weiherlandschaft Ostergau befindet sich östlich der Kleinstadt Willisau und verzückt mit einem Mosaik an farbenfrohen Weidengebüschen, Teichen und seltenen Tier- und Pflanzenarten. Vom Aussichtspunkt Chlämphöchi schweift dein Blick bis zu den Alpen. Für das Mittagessen oder die wohlverdiente Glace lohnt sich ein Abstecher in die schmucke Altstadt von Willisau.

Hier gehts zur Wanderung!

