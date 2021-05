Promotion

Bild: shutterstock

Du glaubst, Programmieren sei was für bleiche Nerds? Du irrst dich!

Dass immer noch wenige junge Frauen in die Informatik wollen, liegt wohl eher am verzerrten Image der Branche als an der Realität. Denn in dem Beruf erwarten dich Kreativität, Teamarbeit – und flexible Arbeitsmodelle.

Kennst du die Comedy-Hits The IT Crowd, Silicon Valley und The Big Bang Theorie? Zwei Dinge sind diesen Serien gemeinsam: Sie sind tatsächlich lustig. Doch leider zementieren sie mit ihren Witzen über Computernerds auf der einen und sozialkompetenten, aber technisch desinteressierten Frauen auf der anderen Seite auch das Bild, das wir von der IT-Branche haben.

Komplett falsch ist es nicht. Obwohl ihr Anteil steigt, sind Frauen in der Informatik immer noch in der klaren Minderheit. 2018 kam eine Studie des holländischen Stellenvermittlers Honeypot zum Schluss, dass bloss 15 Prozent der in der Schweizer IT-Branche Beschäftigten Frauen sind. Doch das Problem beginnt schon beim Studium und in der Lehre: 2018 fielen lediglich 11% der Bildungsabschlüsse in Informatik auf Frauen.

Bild: shutterstock

Kreative Lösungen gesucht

Nachwuchs wird also händeringend gesucht. Doch die IT-Branche bietet mehr als glänzende Jobaussichten. Sondern auch vielseitige Aufgaben, in denen Fähigkeiten gefragt sind, die in Serien über Computernerds kaum gezeigt werden. «Das grösste Vorurteil über die IT-Branche ist, dass Informatiker allein im Kämmerlein sitzen und auf den Bildschirm starren», sagt Nathalie Weiler, Professorin für Cyber Security an der Fachhochschule Ost. Dabei sei das Gegenteil der Fall: «Alleine erreicht man in der Informatik nicht viel. Man muss mit anderen Leuten zusammenarbeiten, um zum Ziel zu kommen.»

«Kürzlich mussten wir in einer Gruppe einen Mikroprozessor entwickeln»



Genauso sieht es Georgette Weingärtner, die im 2. Semester Informatik an der ETH studiert. «Kürzlich mussten wir in einer Gruppe einen Mikroprozessor entwickeln», erzählt sie. «Ich war extrem froh, das im Team zu machen. Wenn sich einer in der eigenen Idee festfährt, helfen die anderen mit alternativen Vorschlägen.» Bei solchen Herausforderungen, fährt Weingärtner fort, habe sie zudem realisiert, wie kreativ Informatik eigentlich sei. «Ich finde es faszinierend, wie man verschiedene Lösungen für ein Problem erarbeitet und dann miteinander vergleicht», erzählt sie. Um diese zu skizzieren, nimmt sie manchmal auch Stift und Papier statt Tastatur und Bildschirm zu Hilfe. «Ich wünschte, jemand hätte mir schon vor dem Studium gesagt, dass Informatik weit mehr ist, als vor einem Computer zu sitzen», sagt die Studentin.

Doch auch wer sich lieber mit anderen Dingen als kniffligen technischen Aufgaben beschäftigt, dem steht in der IT-Branche eine ganze Vielfalt von Jobs offen. «Man kann als Coder ein Programm von Grund auf bauen, als Solution Engineer analytisch Probleme lösen oder im Projektmanagement und der Kundenbetreuung Fachwissen mit sozialen Kompetenzen verbinden», sagt Nathalie Weiler, die vor ihrer Informatikprofessur lange in der Wirtschaft tätig war, etwa bei der Credit Suisse. Ihre produktivsten Arbeiten, erzählt sie, habe sie dabei in Teams erlebt, die möglichst gemischt waren – mit Männern und Frauen.

Diversität ist dringend nötig

Das belegen auch Untersuchungen. Die Beratungsfirma McKinsey hat zum Beispiel in einer Studie herausgefunden, dass sich mit einer vielfältig zusammengesetzten Belegschaft die Wahrscheinlichkeit, als Unternehmen überdurchschnittlich Gewinn zu machen, um 25 Prozent erhöht. Was hingegen passiert, wenn ein Haufen Männer Programme entwickeln, haben Forscherinnen entdeckt, als sie die Gesichtserkennungssoftwares grosser IT-Hersteller ausprobiert haben. Rate mal, welche Gesichter die Programme am besten erkannten? Genau, jene von weissen Männern. Denn mit solchen Bildern hatten die Entwickler den Algorithmus trainiert.

«Ich hatte Kollegen, die Jobsharing betrieben, und das funktionierte problemlos»

Dass mehr Diversität zu besserer Informatik führt, ist deshalb auch den IT-Unternehmen klar geworden – sie nehmen Frauen deshalb meist mit Handkuss. Als junge Branche bietet sie oft auch flexible Arbeitsmodelle mit Teilzeit und Homeoffice-Möglichkeit an. «Ich hatte Kollegen, die Jobsharing betrieben, und das funktionierte problemlos», erzählt Nathalie Weiler.

Das IT-Feuer geht auf Tour

Haben wir dein Interesse geweckt? Falls du mehr wissen willst, hast du dazu bald Gelegenheit. Denn die Nachwuchskampagne IT-Feuer geht auf Tour. Vom 10. Mai bis zum 11. Juni finden Workshops für Schülerinnen und Schüler, Schulklassen und Lehrpersonen statt. So kann man etwa als Schule Mathe mit dem Internet-Spiel Minecraft lernen, als Schülerin am Coding Club for Girls teilnehmen, oder als Lehrperson erfahren, wie man den Lernroboter Thymio 2 programmiert. Das ganze Angebot findest du unter https://it-feuer.ch. Hinter der Kampagne stehen 27 Organisation aus dem IT- und Bildungsbereich, darunter die ETH, sechs Fachhochschulen und die Initiative digitalswitzerland.

