bild: sky switzerland

Promotion

Kate Winslet kämpft in «The Regime» um ihre Macht

In der bis in die Nebenrollen hochkarätig besetzten Politsatire regiert Oscarpreisträgerin Kate Winslet als Staatschefin mit eiserner Hand.

Bereits zweimal spielte Oscarpreisträgerin Kate Winslet in einer HBO-Miniserie die Hauptrolle und beide Male wurde sie dafür mit einem Emmy ausgezeichnet. In «The Regime» zieht sie als paranoide Autokratin erneut alle Register ihres Könnens.

bild: sky switzerland

Paranoia und Palastintrigen

Die düster-komödiantische Miniserie erzählt vom Leben innerhalb der Mauern eines modernen autoritären Regimes, das sich zu enträtseln beginnt. Die paranoide und labil wirkende Kanzlerin Elena Vernham, gespielt von Kate Winslet, hat den Palast schon seit geraumer Zeit nicht mehr verlassen. Ihr Zustand verschlimmert sich, als sie sich dem unberechenbaren Soldaten Herbert Zubak zuwendet und ihn zu ihrem Vertrauten macht. Während Zubaks Einfluss auf die Kanzlerin weiter wächst, führen Elenas Versuche ihre Macht auszuweiten schliesslich dazu, dass sowohl der Palast als auch das Land um sie herum zusammenfallen. Zudem soll Zubak sie auch vor allen anderen Gefahren abschirmen. Bald muss ihr eigener Ehemann um Erlaubnis bitten, bevor er zu ihr vorgelassen wird.

bild: sky switzerland

Die Kanzlerin will mit eiserner Hand Respekt einfordern – für ihr Volk, aber vor allem für sich selbst. Die US-Aussenministerin fertigt sie genauso ab, wie harmlose Kinderreporter und beschwört so ein Kräftemessen mit der Weltmacht heraus. Schliesslich lässt sie sogar den Oppositionsführer kurzerhand ins Gefängnis werfen. Trotzdem droht ihr die Macht mehr und mehr zu entgleiten.

Die Macher dieser Politsatire bewiesen bereits bei «Succession» und «The Menu» ihr Talent für skrupellose Machtkämpfe, ihr Händchen für scharfzüngigen Humor und ihr Auge für imposante Drehorte - u.a. wurden die perfiden Palastintrigen im Schloss Schönbrunn in Wien gedreht.

«The Regime» ist ab 4. März 2024 exklusiv auf Sky Show verfügbar.

