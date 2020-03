Promotion

Fünf Tipps, wie du deiner Karriere Rückenwind verleihen kannst



Eine Karriere kommt selten von alleine. Hier sind fünf Tipps, wie du dein berufliches Glück selber in die Hand nehmen kannst. Unser Zusatztipp: ein Bachelorstudium an der ZHAW School of Management and Law.

Setze dir klare Ziele

Zuerst musst du wissen, was du willst. Das ist für die meisten keine einfache Aufgabe, aber gerade deshalb eine wichtige. Denn erst wenn du weisst, wo du hinwillst, kannst du anfangen, den Weg dahin zu gestalten. Schreib dir also auf, was du erreichen willst, und warum. Und dann überlege dir, welche Schritte duunternehmen musst, um dein Ziel zu erreichen. Zum Schluss mach dir Gedanken, was du machen willst, wenn du dein Ziel erreicht hast.

Behandle deine Karriere wie ein Unternehmen

Mach deine Karriere zur Firma. Ihr Ziel: Dich beruflich dorthin zu bringen, wo du hinwillst. Dabei bist du CEO, Marketing- und PR-Leiter sowie HR- und Finanzchef in einem. Dabei brauchst du dir nicht einmal einen Firmennamen zu überlegen, den haben dir ja schon deine Eltern gegeben.

Nimm dir die Zeit zur Selbstreflektion

Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, dann vergiss nicht, immer mal wieder deine Situation zu analysieren. Was mache ich gerade? Wie sinnvoll ist das? Bringt es mich dahin, wo ich hinwill?Geht das auch effizienter?

Bleibe locker

Auch wenn es um deine Karriere geht, vergiss nicht: Menschen, die eine natürliche Lockerheit und Gelassenheit ausstrahlen, wirken auf andere viel attraktiver und erfolgreicher. Bewahre beim ganzen Stress einfach ein gesundes Mass an Humor.

Lerne immer dazu

Investiere in dein Wissen. Lese Bücher und besuche Workshops sowie Kurse. Baue deine Fähigkeiten aus und optimiere deine Schwachstellen. So fühlst du dich sicherer im Job und wirst attraktiver für den Arbeitsmarkt

Zusatztipp: Mach einen Bachelor in deinem Fachgebiet

Eine gute Ausbildung verleiht deiner Karriere Rückenwind. Wie zum Beispiel ein Bachelorstudium an der ZHAW School of Management and Law. In einem Fachgebiet deiner Wahl, wie Betriebsökonomie, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsinformatik oder International Management. Wir fördern dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung – und bereiten dich auf anspruchsvolle Tätigkeiten in einem globalen Umfeld vor. Neben einem Vollzeitstudium kannst du die meisten Studiengänge auch im Teilzeitmodell oder als onlinebasiertes FLEX-Studium absolvieren, nebenher arbeiten und gleichzeitig wichtige Praxiserfahrung sammeln.

Neugierig? Dann melde dich doch gleich zu unserer nächsten Infoveranstaltung vom 17. März 2020 an. Dort erfährst du ganz genau, warum ein Bachelorstudium bei der ZHAW School of Management and LawRückenwind für deine Karriere bringt.

Wenn du dich vorab schon informieren willst, findest du hier weitere Infos.

Cyrill über seine Erfahrungen im Bachelorstudium Video: YouTube/ZHAW School of Management and Law

Erfahre mehr über unsere Bachelorstudiengänge und melde dich zu unserer Infoveranstaltung vom 17. März 2020 an. >> Hier anmelden