Promotion

«Sharenting» – Bist du dir sicher, was du online teilst?

Es beginnt so unschuldig: Ein süsses Babyfoto auf Instagram, das erste Lächeln, der erste Schritt und schon gibt es die ersten Likes und Kommentare. Doch das Phänomen «Sharenting» – das Teilen von Kinderfotos und -videos auf sozialen Medien – ist mehr als nur eine Sammlung schöner Erinnerungen. Es ist ein wachsender Trend, der ernste Fragen aufwirft.

Klick, gepostet, vergessen?

Ein Klick und das Foto ist online. Doch was oft vergessen wird: Was heute niedlich ist, kann morgen peinlich oder problematisch sein. Kinder, deren Leben in der digitalen Öffentlichkeit dokumentiert wird, haben selten die Möglichkeit, «Nein» zu sagen. Was passiert, wenn sie eines Tages ihre digitale Vergangenheit entdecken und feststellen, dass ihr ganzes Leben bereits geteilt wurde – ohne ihre Zustimmung?

Jeder Post hinterlässt Spuren. Diese digitalen Spuren sind nicht nur Momentaufnahmen, sondern ein immer grösser werdendes Puzzle, das ein vollständiges Bild formt – und das im Netz für immer bestehen bleibt. Gemäss einer Studie des «Office of the Children´s Commissioner» in England kursieren von einem 13-jährigen Kind durchschnittlich 1300 Bilder im Internet!

Grosse Risiken – und kaum jemand denkt daran

Die Risiken von Sharenting sind subtil, aber real. Fotos und Informationen, die harmlos wirken, können missbraucht werden. Identitätsdiebstahl, Mobbing oder das simple Unwohlsein darüber, dass private Momente plötzlich öffentlich sind – alles Konsequenzen, die viele Eltern und Erziehungsberechtigte nicht bedenken, wenn sie posten.

Ein weiteres Problem: Kinder wachsen in einer Welt auf, in der ihre Privatsphäre oft nicht mehr von ihren Eltern, sondern von der digitalen Öffentlichkeit bestimmt wird. Die Kontrolle über die eigene Identität beginnt immer mehr zu schwinden.

Was also tun?

Es geht nicht darum, das Teilen von Fotos komplett zu verteufeln. Aber es ist wichtig, innezuhalten und nachzudenken, bevor man den «Teilen»-Button drückt. Einige Fragen, die man sich stellen sollte:

Ist es das wirklich wert? Wird das Foto in fünf Jahren noch lustig oder relevant sein – oder könnte es dem Kind peinlich sein?

Wird das Foto in fünf Jahren noch lustig oder relevant sein – oder könnte es dem Kind peinlich sein? Wer sieht das alles? Ist mein Social-Media-Profil privat? Oder sehen auch Menschen mit, die ich kaum kenne?

Ist mein Social-Media-Profil privat? Oder sehen auch Menschen mit, die ich kaum kenne? Würde mein Kind zustimmen? Auch wenn es noch zu klein ist, um seine Meinung zu äussern – was, wenn es das Bild später nicht so lustig findet wie ich?

Save the date: Kostenloser Online-Elternabend zu «Sharenting» Wer gerne noch mehr «Dos and don'ts» zum Thema möchte: Jetzt den 19. November vormerken. Ab 20 Uhr diskutiert Claudia Lässer mit drei Experten aus Psychologie, Journalismus und Medienrecht, wie man seine Kinder besser schützen kann. Der Online-Elternabend ist kostenlos und wird live auf YouTube, blue Zoom D und bluenews.ch übertragen.

Wir sprechen über die Themen:

Stephanie Karrer, M. Sc. in angewandter Psychologie: Vor zwei Jahren begann sie ihren Master in Kinder- und Jugendpsychotherapie – seit September 2023 arbeitet sie als Psychotherapeutin in Ausbildung. Immer im Fokus: Der Blick auf das «Ganze» und die Bindung. Sie sagt: «In der Kindheit erlernte Muster prägen uns und unsere Beziehungen enorm.» Deshalb legt Stephanie Wert darauf, immer bindungssensibel unterwegs zu sein.

Claudia Lässer, CEO, Moderation und Mutter: Sie ist Chefin der Entertainment Programm AG und leitet bei blue+ von Swisscom die Sparten blue Sport und blue News. Claudia ist zudem Expertin im Fach Positive Leadership und Change Management und hat sich als eidg. dipl. betriebliche Mentorin und Coach zertifizieren lassen. Sie ist Mutter einer 10-jährigen Tochter.

Michael In Albon, Jugendmedienschutz-Beauftragter Swisscom und Vater: Michael In Albon ist der Jugendmedienschutz-Beauftragte von Swisscom. In dieser Funktion setzt er sich für die Förderung der Medienkompetenz in der Bevölkerung ein und vertritt das Thema gegenüber unterschiedlichen Interessengruppen.

Reto Fehr, Journalist, Content Creator und Vater: Reto Fehr ist Journalist, arbeitet bei Watson und hat mit seinem Outdoor- und (Familien-)Wanderaccount @retofoxfehr mehr als 50'000 Follower auf Instagram. Er ist selbst Vater von 3 Jungs und tagtäglich damit konfrontiert, wie er seine Kinder zeigt oder eben nicht.

Auf Swisscom Campus finden sich weitere Infos und Hilfestellungen zum Thema «Sharenting».