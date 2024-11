Bild: sky

Lust auf epische Sci-Fi? Mit «Dune: Prophecy» zeigt Sky Show ein neues Kapitel des Kult-Epos

Das Dune-Universum kehrt mit einer brandneuen Serie auf Sky Show zurück. «Dune: Prophecy», inspiriert von Frank Herberts Science-Fiction-Kultroman und dessen Nachfolgewerken, spielt 10’000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides und gibt einen tiefen Einblick in die Ursprünge des legendären Bene-Gesserit-Ordens.

Um was geht es bei «Dune: Prophecy»?

Im Mittelpunkt stehen zwei Harkonnen-Schwestern, die sich gegen übermächtige Gegner stellen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. In ihrem mutigen Kampf gegen dunkle Mächte gründen sie den berüchtigten Bene-Gesserit-Orden, der in der Welt von «Dune» eine zentrale Rolle spielt. Die Handlung basiert auf dem Roman «Sisterhood of Dune» und verspricht all das, was Fans der Franchise lieben: Spannung, Tiefgang und epische Sci-Fi-Momente.

Für Fans der Sci-Fi-Welt ein Muss

Wer schon Denis Villeneuves gefeierte Blockbuster «Dune» und «Dune: Part Two» gefeiert hat, wird an «Dune: Prophecy» nicht vorbeikommen. Die neue Serie setzt das Epos fort und zeigt den Machtkampf zwischen Imperatoren, mystischen Orden und skrupellosen Herrschern. Neben Emily Watson und Olivia Williams gehören Stars wie Mark Strong («The Penguin»), Travis Fimmel («Vikings») und Jodhi May («Game of Thrones») zum hochkarätigen Cast. Mit Alison Schapker als Showrunnerin, bekannt durch Serien wie «Altered Carbon», können sich Fans auf starke Charaktere und eine atemberaubende Inszenierung freuen.

