Der Ostschweizer Olympiasportler und Liebling der Sportnation verrät im exklusiven Interview, wie er mit Rückschlägen klarkommt, was er als Profisportler gerne früher gewusst hätte und was er früher auf dem Pausenhof machte, wenn ein Spiel verloren ging.

Mit welchem Gefühl startest du in die Olympischen Spiele?

Grundsätzlich mit einem sehr guten. Weil ich weiss, dass ich gut in Form bin und dass ich das Training seit meiner Schulter-OP fast zu 100 Prozent so durchziehen konnte.​

Nun trittst du in Paris aber im Weitsprung jedoch nicht im Zehnkampf an. Was ist passiert?

Diese Entscheidung ist über die letzten Wochen gereift. Wir wussten immer, dass aufgrund der Operation ein gewisses Risiko besteht, dass es für einen Doppelstart nicht reichen könnte, auch wenn dies das Ziel war. Ich konnte zwar gewisse Fortschritte in den Wurfdisziplinen erzielen, die besonders beeinträchtigt waren durch die Operation. Aber letztlich fehlte die Konstanz und die Routine in den Würfen, um mit wirklich gutem Gefühl anzutreten. Dieses gute Gefühl habe ich im Weitsprung schon eine Weile und darum entschied ich mich, den Fokus auf die Disziplin zu richten, in der ich die grössten Erfolgsaussichten habe.



Der Zehnkampf bleibt dein Ziel für Olympia 2028 in Los Angeles. Wie bist du zu dieser Disziplin gekommen? Warum nicht Schwimmen oder Radfahren?

Als Kind habe ich Fussball gespielt. Das war mein Sport und den habe ich geliebt. Aber irgendwann gab es die ersten Leichtathletik-Wettbewerbe an der Schule, später am UBS Kids Cup. Und irgendwann merkte ich, dass ich ein Talent für die Leichtathletik habe. Der Zehnkampf hat mich von Anfang an fasziniert, weil es die Königsdisziplin ist und am meisten Abwechslung bietet.



Hast du eigentlich ein grosses Vorbild?

Klingt vielleicht langweilig, aber für mich ist ein grosses Vorbild Roger Federer. Er ist trotz seiner riesigen Erfolge sich selbst geblieben und zeigt sich immer zugänglich. Generell faszinieren mich Sportler, die in ihren Sportarten Aussergewöhnliches geleistet und ihren Sport auf ein nächstes Level gehievt haben: Michael Jordan, Marcel Hirscher oder Hermann Maier zum Beispiel oder eben Roger Federer. Im Zehnkampf würde ich Trey Hardee nennen und Asthon Eaton, der lange den Weltrekord hielt.



«Sich bewegen, sich mit anderen messen zu können, ist etwas Wunderschönes, aber es ist nicht das Wichtigste auf der Welt.»

Welchen Rat gibst du jungen Nachwuchstalenten mit auf den Weg?

Dass sie möglichst lange möglichst vielseitig trainieren. Und immer versuchen, Spass an der Sache zu haben. Sich bewegen, sich mit anderen messen zu können, ist etwas Wunderschönes, aber es ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Der Spass sollte immer im Vordergrund stehen, denn mit Freude kommt auch die Leidenschaft und die Lust, etwas noch öfter tun zu wollen.



Was hättest du als Profisportler gerne früher gewusst?

Ich hatte das Glück, dass es bis jetzt in meiner Karriere meistens nach oben ging. Aber dennoch gehören Rückschläge dazu und man kann sie auch in positive Energie umwandeln. Das war mir zu Beginn nicht so klar, weshalb mich Niederlagen oder Rückschläge in jungen Jahren sicher stärker trafen als heute. Die Entscheidung, bei den olympischen Spielen auf den Zehnkampf zu verzichten, wäre mir vor vier, fünf Jahren sicher noch schwerer gefallen. Heute hake ich das relativ schnell ab und konzentriere mich auf das, was ich aktiv beeinflussen kann. Alles andere raubt nur Energie.



Als Olympiasportler musst du sehr viel Disziplin an den Tag legen. Party machen oder faulenzen geht nicht. Welche Dinge vermisst du manchmal als Spitzensportler?

Es ist schon so, dass man auf das eine oder andere verzichten muss. Aber glücklicherweise hält es sich in Grenzen. Klar wären ein paar Tage mehr Ferien im Jahr angenehm. Oder dass man mal an einem Wettkampfort einen Moment verweilen kann. Meistens geht es direkt nach Wettkampfende zurück nach Hause und ins Training. Die fehlende Musse ist schon etwas, das ich ab und zu vermisse.



«Der Umgang mit Niederlagen ist für mich ein starkes Indiz dafür, wie stark eine Sportlerin oder ein Sportler ist.»

Welche Eigenschaft macht für dich eine Top Sportlerin oder einen Top Sportler aus?

Der Umgang mit Niederlagen ist für mich ein starkes Indiz dafür, wie stark eine Sportlerin oder ein Sportler ist. Wenn jemand gestärkt daraus zurückkehrt, lässt das definitiv auf einen starken Charakter schliessen. Und ja, dass man Konkurrenzdenken auf dem Platz ausleben kann, aber nicht auf Kosten von Freundschaften. Wir Zehnkämpfer leben das in meinen Augen recht gut vor.



Es ist weithin bekannt, dass du nicht der beste Verlierer bist. Ist das für deine Mitmenschen manchmal ein bisschen schwierig – beim Spieleabend zum Beispiel? Oder wie zeigt sich das im Privaten?

Puaah, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich viel schlechter verlieren kann als andere. Auch meine Geschwister oder Eltern verlieren nicht gerne, aber das haben wir im Griff. Mit dem Alter wird auch das alles etwas ruhiger.



Wie war das als Kind auf dem Pausenhof?

Auf dem Pausenhof konnte es schon mal laut werden zwischen uns Jungs. Da flog dann vielleicht ein Fussball auch mal quer über den Pausenplatz, wenn jemand nicht zufrieden war oder ein Spiel verloren ging. Aber das war meistens bereits am Abend wieder vergessen.



Tatjana Meklau, deine Verlobte, ist Skicross-Fahrerin, also ebenfalls Spitzensportlerin. Wie wirkt sich das auf euren Alltag aus?

Das hat hauptsächlich Vorteile. Wir wissen beide, was es braucht, um Spitzensportler zu sein. Wir wissen, wie zeitaufwändig dieser Beruf ist und welche Verpflichtungen er mit sich bringt. Das erleichtert vieles. Auch können wir uns gegenseitig gut unterstützen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn jemand verletzt ist, weil wir wissen was im anderen vorgeht. Wir ermutigen uns gegenseitig.​